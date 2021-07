Le rappeur DaBaby a été critiqué pour une diatribe « homophobe » explicite sur le VIH et « sucking d ** k » sur scène.

L’artiste de 29 ans a été critiqué après avoir fait des commentaires ignobles au festival Rolling Loud à Miami, en Floride, dimanche soir.

DaBaby a fait des commentaires choquants lors d’une représentation au festival Rolling Loud Crédit : Getty Images – Getty

« Si vous ne vous présentez pas aujourd’hui avec le VIH, le SIDA, l’une de ces maladies sexuellement transmissibles mortelles qui vous feront mourir dans deux, trois semaines, alors allumez votre téléphone portable », a déclaré DaBaby.

« Mesdames, si votre chatte sent l’eau, allumez un téléphone portable. Les gars, si vous n’êtes pas en train de sucer des bites sur le parking, allumez votre téléphone portable. Gardez-le réel. »

Le rappeur a depuis été traîné pour avoir diffusé de la désinformation sur le VIH et le sida, en plus de stigmatiser la maladie.

Le Terrence Higgins Trust, une organisation caritative britannique qui œuvre à la sensibilisation au VIH, a publié une déclaration à PinkNews critiquant les commentaires de DaBaby.

« C’est mal que les personnes vivant avec le VIH se sentent moins ou exclues à cause de leur diagnostic – cela devrait être inacceptable dans l’industrie musicale et dans la société en général », a déclaré Richard Angell, directeur des campagnes au Terrence Higgins Trust.

« Des commentaires comme celui de DaBaby perpétuent la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, ainsi que la diffusion d’informations erronées sur le VIH », a-t-il ajouté. « Vous pouvez désormais vivre longtemps et en bonne santé avec le VIH grâce aux progrès de la médecine lorsque vous êtes diagnostiqué et que vous avez accès au traitement.

« C’est pourquoi il est important de contester tout ce qui dissuade les gens de tester et d’apprendre les faits sur le VIH. »

RAPPEUR SURPRENÉ « HOMOPHOBIE »

Les fans se sont également retournés contre le rappeur, le qualifiant d' »homophobe », certains insistant sur le fait qu’il est « temps pour l’industrie d’abandonner DaBaby ».

L’artiste a également agacé les fans de musique lors de la performance d’hier pour être monté sur scène avec l’ennemi juré de Megan Thee Stallion, Tory Lanez, lors d’un concert – après que Tory lui aurait tiré dans les pieds l’année dernière.

Megan a accusé le rappeur Tory – de son vrai nom Daystar Peterson – de lui avoir tiré dans les pieds lors d’une dispute dans une voiture en juillet dernier.

Elle a déjà collaboré avec DaBaby sur des chansons comme Cash S**t, Nasty et Cry Baby.

Cependant, le couple s’est disputé dans une dispute publique sur Twitter après que DaBaby se soit associé à Tory pour son clip SKAT.

Et dimanche, DaBaby semblait désireux de renforcer son amitié avec Tory alors qu’il faisait monter le rappeur sur scène.

La foule n’était pas très heureuse du déménagement et un participant aurait jeté sa chaussure à la tête de DaBaby, selon Hip Hop DX.