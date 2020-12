Rappeur Cupcakke ne recule pas de sa piste diss qui fait appel à certaines des stars féminines les plus en vue du hip-hop.

L’interprète était devenue un sujet très tendance sur Twitter le mardi 15 décembre après la sortie de son remix sur la chanson « How to Rob ». Après que certains utilisateurs de médias sociaux aient contesté les mots durs dirigés contre Lizzo, Megan Thee étalon, Cardi B et d’autres, Cupcakke s’est tourné vers Twitter pour défendre les paroles.

Un fan a soutenu Cupcakke en postant que les pistes diss sont un élément central du rap, et le chanteur a répondu, « Je pense que c’est une belle chose et quiconque en est contrarié, il est juste utilisé pour le médiocre. Comprenez que ce ne sont pas des rappeurs masculins qui se plaignent de rappeurs féminins. Asseyez-vous et appréciez le talent à son meilleur et pour la dernière fois, tout le monde aime rappeurs mentionnés. Ne soyez pas sensible. «

Cupcakke plus tard ajoutée, « J’ai décidé que je vais me faire baptiser le matin. Sur cette note. Tout le monde passe une nuit paisible et bénie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. »