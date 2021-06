Le rappeur Cardi B attend un deuxième enfant avec Offset, montre son baby bump aux BET Awards | Nouvelles des gens

Los Angeles: Le couple de rappeurs Cardi B et Offset s’apprêtent à accueillir leur deuxième enfant ensemble. Cardi, 28 ans, a partagé la nouvelle en se produisant avec son mari et son groupe Migos dimanche soir aux BET Awards. Selon le magazine People, après que le trio ait fini de jouer « Straightenin », Cardi a rejoint le groupe pour « Type S–« . Elle est apparue sur scène dans un body noir orné de strass, avec un panneau transparent mettant en valeur son baby bump.

Cardi a officialisé l’actualité Instagram en même temps que leur acte. « 2 ! » elle a sous-titré sa photo avec un emoji en forme de cœur, en taguant Offset.

Le couple est déjà parent d’une fille Kulture Kiari, qui aura trois ans en juillet. Offset, 29 ans, a également sa fille Kalea, six ans, et ses fils Kody, six ans, et Jordan, 11 ans, issus de relations antérieures.

Cardi et Offset, qui se sont mariés en 2017, ont connu leur lot de hauts et de bas.

Ils se dirigeaient même vers un divorce à la fin de l’année dernière, mais se sont finalement réconciliés en novembre. Lors de la remise des prix, Cardi a remporté la vidéo de l’année et la meilleure collaboration pour le hit « WAP », mettant en vedette Megan Thee Stallion.