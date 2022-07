Le rappeur Badshah s’est-il attaqué indirectement à Javed Akhtar ?

Bien qu’il ait donné quelques chiffres à succès, le rappeur Badshah a également fait l’objet de nombreuses critiques. De nombreux membres du public trouvent ses chansons “exagérées” ou parfois “répétitives”. Cependant, Badshah a trouvé le meilleur moyen de s’attaquer à ces opposants, en frappant un empannage de manière humoristique.

Le chanteur sera bientôt invité dans une émission de téléréalité Case Toh Banta Hai, une émission comique animée par Ritesh Deshmukh, Varun Sharma et l’influenceur des médias sociaux Kusha Kapila. Avec Badshah, il y a une liste intéressante d’invités qui comprend Anil Kapoor, Kareena Kapoor Khan, Varun Dhawan, Karan Johar, Rohit Shetty et d’autres. Dans l’émission, ces invités seront accusés d’accusations folles, et ils seront présents à une audience qui sera jugée par Kusha, et Ritesh et Varun seront les avocats.

Dans la promo de l’émission, nous voyons Badshah faire face à des accusations du faux Javed Akhtar (joué par le Dr Sudesh Bhosle). Le faux parolier se moque des chansons de Badshah et les qualifie d'”insensées”. Badshah réplique au parolier et dit “Hum chahe jaise bhi gaane bana rahe hai. Kam se kam apne gaano mein sach toh bol rahe hai. Aapke gaano mein nihayti jooth hota tha.” Il poursuit en affirmant une ligne d’une chanson emblématique, “Kya dekhte ho … soorat tumhari … woh soorat toh dekh hi nahi raha.” Après avoir entendu cela, Sudesh fait un retour parfait en disant: “Hum jagah ki baat kar rahe hai … Surat”, et Badshah éclate de rire.

Regardez la promo du spectacle ici





Même Anil Kapoor s’en prend à Kusha Kapila et se moque d’elle en disant “Yeh social media pata nahi apne aap ko kya samajte hai. Même Ritesh Deshmukh y ajoute un autre coup de poing et dit:” Kaisa carrier hai aapka jo net pack khatam hote hi chala jaata hai.” Case Toh Banta Hai sera diffusé sur Amazon Mini TV à partir du 29 juillet.