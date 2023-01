Le rappeur Bad Bunny réagit à la réaction en ligne après avoir jeté le téléphone d’un fan

Les personnalités subissent souvent une invasion de leur vie privée par des fans qui continuent de les suivre et de les ceinturer à chaque fois qu’ils y vont. Alors que certains d’entre eux essaient d’ignorer les actions de leurs partisans, d’autres croient qu’il faut s’y opposer sur-le-champ. Le rappeur Bad Bunny s’est également engagé dans une situation similaire lorsqu’un fan l’a approché pour un selfie alors qu’il se promenait avec son entourage d’amis en République dominicaine. Cependant, cela ne s’est pas bien passé avec le rappeur portoricain qui a arraché le téléphone de la femme et l’a jeté dans le plan d’eau à distance. La vidéo du créateur de “Un Verano Sin Ti” est devenue virale sur les réseaux sociaux et a divisé les utilisateurs sur son tempérament soudain.

Certains utilisateurs ont accusé l’artiste d’être grossier tandis que d’autres l’ont défendu pour avoir tenu à distance les fans désagréables. Alors que le clip de BB gagnait en popularité en ligne, le rappeur a reçu des réactions négatives pour sa “façon” de gérer les fans. Mais Benito Martinez Ocasio a été assez direct pour répondre et justifier ses actions. Il s’est rendu sur Twitter pour remarquer comment il trace une ligne entre les fans qui veulent avoir une véritable interaction vis-à-vis de ceux qui recherchent l’influence des médias sociaux, ce qui, selon lui, est un “manque de respect”.

Une fois traduit de l’espagnol vers l’anglais, son tweet disait : « La personne qui vient vers moi pour me dire bonjour, pour me dire quelque chose ou simplement pour me rencontrer recevra toujours mon attention et mon respect. Ceux qui viennent me mettre un téléphone au visage, je le considérerai pour ce qu’il est, un manque de respect et je le traiterai de la même manière.

La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE— ☀️🌊❤️ (@sanbenito) 2 janvier 2023

Alors que les fans et les commentaires en ligne semblaient être divisés, certains ont même pris une tournure diplomatique et ont souligné : “Peut-être que jeter le téléphone n’était pas la meilleure idée, mais savez-vous ce que c’est que d’avoir votre espace envahi 24h/24 et 7j/7 ?” Si vous ne voulez pas que les gens vous approchent : n’allez pas dans les lieux publics ou engagez de meilleurs éléments de sécurité qui ne leur permettent pas de vous toucher ne serait-ce qu’un cheveu », a déclaré un autre utilisateur lésé.

