Le rappeur anti-caste de JNU parvient à augmenter Rs 38 Lakh en 3 heures pour financer Oxford Dream

L’activiste anti-caste et rappeur du nom de Sumeet Samos Turuk a récemment réussi à lever 38 lakh Rs en trois heures grâce au financement participatif pour réaliser son rêve d’étudier à Oxford. Fils d’un instituteur de Koraputm Odisha, Sumeet est un ancien élève de la prestigieuse université Jawaharlal Nehru de New Delhi. Le jeune activiste dalit est devenu populaire en tant que rappeur anti-caste il y a quelques années avec ses paroles en colère, à nouveau la discrimination et l’oppression des castes faisant une marque répandue, en particulier parmi les jeunes.

Après avoir obtenu ses diplômes de premier cycle et de troisième cycle en littérature espagnole et latino-américaine, Sumeet a postulé pour une deuxième maîtrise de l’Université d’Oxford. En janvier, Sumeet a reçu sa lettre d’acceptation d’Oxford. Cependant, il s’est heurté à un barrage routier après l’échec de ses demandes de bourse. S’adressant à The Print, Sumeet a déclaré qu’il n’avait pas reçu la bourse en raison d’un retard dans son processus de vérification de l’anglais. Incapable de se prévaloir des bourses existantes, Sumeet a essayé de demander l’aide du gouvernement d’Odisha. Dans un premier temps, ce dernier a accepté de payer une partie des frais de scolarité de Sumeet mais a ensuite refusé au motif qu’il s’agissait du deuxième master de Sumeet. Les demandes d’aide à d’autres politiciens pour le financement n’ont pas non plus abouti.

C’est alors que Sumeet a décidé de se tourner vers le financement participatif pour son éducation. Inspiré par un étudiant cachemirien qui a réussi à financer ses études à Oxford, Sumeet s’est tourné vers certains de ses amis qui étaient populaires sur les plateformes de médias sociaux et a partagé son argumentaire. Une campagne de financement participatif a été lancée sur Milaap.org. Selon le rapport dans The Print, la campagne a reçu une réponse écrasante. Sumeet a réussi à lever Rs 38 lakh en seulement trois heures.

Sumeet est maintenant prêt à poursuivre sa deuxième maîtrise de l’Université d’Oxford dans le cadre de son programme de maîtrise en études sud-asiatiques modernes. Ses cours commencent en octobre.

