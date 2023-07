Le rappeur américain Travis Scott ne fera pas face à des accusations criminelles pour le béguin pour un concert

Le rappeur américain Travis Scott ne fera pas face à des accusations criminelles pour la mort de 10 personnes tuées dans un écraser lors d’un concert au Texas en 2021, un grand jury de Houston a tranché jeudi.

Quelque 50 000 personnes s’étaient emballées dans le NRG Park de Houston pour Scott’s Astromonde festival de musique lorsque la foule a commencé à pousser vers la scène pendant qu’il jouait, déclenchant le chaos.

Manquant d’air et d’espace, certains se sont évanouis et ont été piétinés par la foule. Parmi ceux qui ont été tués lors des ravages de novembre 2021, il y avait un enfant de neuf ans et des centaines d’autres spectateurs ont été blessés.

Face aux appels à l’aide, les organisateurs ont attendu des dizaines de minutes avant d’arrêter la musique et d’évacuer la zone.

« Il est tragique que 10 personnes innocentes aient été tuées alors qu’elles tentaient de profiter d’une soirée de musique et de divertissement », a déclaré le procureur du comté de Harris, Kim Ogg. « … mais une tragédie n’est pas toujours un crime, et chaque mort n’est pas un homicide. »

« Aucune accusation criminelle ne sera déposée dans l’incident », indique un communiqué du bureau d’Ogg.

De multiples poursuites ont été déposées contre Astromonde les organisateurs du festival, qui, selon les accusateurs, n’ont pas assuré la sécurité des spectateurs.

Outre Scott, des promoteurs, des gestionnaires de sites de concerts et plusieurs entreprises associées au festival ont été visés dans les poursuites.

La décision de jeudi ne concerne que les poursuites pénales, ce qui signifie que les poursuites civiles peuvent toujours avoir lieu.