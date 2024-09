Le rappeur américain Sean « Diddy » se voit refuser la libération sous caution après son arrestation pour trafic sexuel | Actualités musicales

Un acte d’accusation fédéral contre le rappeur, producteur de musique et créateur de mode américain Sean « Diddy » Combs a été rendu public, montrant que l’artiste hip-hop est confronté à des accusations de trafic sexuel et de racket.

Un juge de New York a refusé mardi d’accorder une libération sous caution au rappeur et a ordonné son transfert en prison en attendant son procès.

Les accusations ont été révélées un jour après l’arrestation de Combs à Manhattan à la suite d’une enquête de six mois menée par les autorités fédérales.

Combs, vêtu d’un t-shirt noir et d’un pantalon de survêtement gris, a plaidé non coupable des accusations lors d’une première comparution devant le tribunal de Manhattan mardi après-midi. Le juge devrait décider si Combs doit rester en détention en attendant son procès.

L’acte d’accusation stipule que le magnat du hip-hop « s’est livré à un modèle persistant et omniprésent de violence envers les femmes et d’autres personnes ».

Cela incluait des années d’actes menaçants et coercitifs envers des femmes « pour satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler sa conduite », selon l’acte d’accusation.

L’accusation la plus extrême est que la star de la musique aurait incité des hommes et des femmes à prendre part à des spectacles sexuels de plusieurs jours sous l’effet de drogues, connus sous le nom de « freak offs ». L’acte d’accusation détaille également une agression contre l’ancienne petite amie de Combs, la chanteuse de R&B Cassie.

L’acte d’accusation a été rendu après que plusieurs plaintes ont été déposées contre Combs, l’accusant d’abus physiques et sexuels qui ont duré des années. Son avocat, Marc Agnifilo, a largement nié ces accusations.

S’exprimant devant un tribunal de New York plus tôt mardi, Agnifilo a promis de « se battre comme un diable » pour obtenir la libération de Combs.

« Pouvoir et prestige »

L’acte d’accusation décrit Combs, âgé de 54 ans, comme le chef d’une entreprise criminelle plus vaste.

Cette entreprise était accusée d’être impliquée dans une série de crimes, notamment le trafic sexuel, le travail forcé, les délits liés à la drogue, les enlèvements, les incendies criminels, la corruption, l’entrave à la justice et le transport interétatique à des fins de prostitution.

Le racket est défini comme une tentative d’un groupe de personnes de comploter pour réaliser un profit de manière répétée par le biais de malversations.

Selon l’acte d’accusation, Combs et ses associés ont utilisé leur « pouvoir et leur prestige » pour « intimider, menacer et attirer » les femmes, « souvent sous le prétexte d’une relation amoureuse ».

Combs est accusé d’avoir eu recours à des menaces, à la coercition et à la force pour obliger des femmes à participer à des performances sexuelles, qu’il enregistrait souvent.

Dans certains cas, il aurait fait venir des femmes par avion pour qu’elles y participent et aurait utilisé de la drogue, une influence sur leur carrière et un levier financier pour assurer leur participation aux actes, qui étaient hautement organisés et supervisés par ses employés, selon l’acte d’accusation.

À plusieurs reprises, Combs a frappé, frappé et traîné des femmes dans le cadre de la coercition, selon l’acte d’accusation.

Assurer le silence

L’acte d’accusation allègue également que Combs conservait des enregistrements des performances sexuelles comme « garantie » pour garantir l’obéissance et le silence.

Lui et ses associés sont accusés d’avoir fait pression sur les victimes pour qu’elles ne participent pas à l’enquête fédérale, notamment par le biais de pots-de-vin.

Né à New York, Combs était l’un des artistes hip-hop les plus influents des États-Unis dans les années 1990 et au début des années 2000.

Il a été crédité du lancement des carrières de Notorious BIG, Mary J Blige et Usher. Il a remporté trois Grammy Awards et a reçu 13 nominations.

Mais les rumeurs sur les abus de Combs – prétendument commis derrière le voile de son empire musical, de style de vie et de vêtements – ont atteint leur paroxysme en novembre lorsque Cassie, dont le nom légal est Casandra Ventura, a déposé une plainte alléguant qu’il l’avait pendant des années abusée, violée et contrainte à participer à des situations sexuelles non désirées.

Bien que le procès ait été rapidement réglé, une vidéo de Combs frappant et donnant des coups de pied à Ventura a rapidement fait surface. À l’époque, Combs s’était excusé pour son comportement.

Il a également été accusé d’avoir violé une femme il y a vingt ans alors qu’elle avait 17 ans, parmi une série d’autres allégations.

En mars, les enquêteurs fédéraux ont perquisitionné les domiciles de Combs à Miami et à Los Angeles, trouvant plus de 1 000 bouteilles d’huile et de lubrifiant pour bébé, des armes à feu automatiques et des munitions.