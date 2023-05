Le rappeur américain Ludacris honoré avec la star du Hollywood Walk of Fame alors que Vin Diesel et LL Cool J assistent à la cérémonie | Nouvelles américaines

Le rappeur et acteur américain Ludacris a été honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

L’artiste, de son vrai nom Chris Bridges, a remercié ses fans, sa famille et « les personnes qui se sont présentées pour moi » et a promis de « continuer à briser les stéréotypes » lors de la cérémonie.

Il a vendu plus de 24 millions d’albums dans le monde avec des chansons telles que Stand Up, Get Back, Southern Hospitality, Number One Spot, Money Maker et My Chick Bad.

Il a également joué dans la franchise à succès Fast And Furious.

Ludacris a été rejoint à la cérémonie de Los Angeles par sa co-star Vin Diesel et le rappeur LL Cool J, qui ont tous deux prononcé des discours.

Il a également été surpris par sa fille qui lui avait dit auparavant qu’elle ne serait pas à Los Angeles pour assister à l’événement.

Karma Bridges a décrit son père comme « mon rocher, mon héros » et « l’exemple parfait d’un père ».

Diesel a également salué la curiosité, la loyauté et la gratitude de Ludacris et a déclaré qu’il ne serait pas « ici » sans le rappeur.

Image:

Ludacris se présente comme sa fille, Karma Bridges parle, lors du dévoilement de son étoile



« Nous n’avons jamais vu personne dominer le monde de la musique puis venir dominer le cinéma tout en étant entrepreneur comme il l’est », a-t-il déclaré.

Dans ses propres remarques, Ludacris a remercié son « village » de l’avoir aidé à passer de « jeune homme avec un rêve » à être honoré sur le Walk of Fame.

Image:

Le rappeur Ludacris dévoile son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, à Los Angeles, Californie, États-Unis, le 18 mai 2023. REUTERS/Mario Anzuoni



« Peu importe ce que les gens disent que je ne peux pas faire, je continuerai à briser ces stéréotypes et à montrer aux gens que c’est possible afin de rendre fiers tous ceux qui m’ont amené ici », a-t-il déclaré.

« Parce que vous inspirez tous mon travail acharné et mon dévouement pour recevoir cette étoile aujourd’hui. Je suis motivé par l’héritage et l’histoire.

« Et je suis l’aboutissement des personnes qui se sont présentées pour moi aujourd’hui, qui ont cru en moi et m’ont poussé à m’inspirer. Je suis votre reflet. »

L’étoile de Ludacris est la 2 756e sur le Hollywood Walk of Fame et est récompensée dans la catégorie Films.

Il est situé au 6426 Hollywood Boulevard.