Le rappeur américain Lil Durk arrêté en Floride pour meurtre contre rémunération

Le rappeur américain Lil Durk, lauréat d’un Grammy Award, a été arrêté pour meurtre contre rémunération, selon CBS News, le partenaire américain de la BBC.

Les rapports de police consultés par les médias américains montrent que la star, de son vrai nom Durk Devontay Banks, a été arrêtée jeudi soir dans le comté de Broward, en Floride, et est détenue sans caution.

L’arrestation intervient un jour après que cinq personnes liées au groupe hip-hop de Banks, Only The Family (OTF), auraient été inculpées à Chicago en lien avec une fusillade en 2022 qui a tué le cousin du rappeur rival Quando Rondo.

Lil Durk a eu six albums dans le top cinq du classement Billboard américain depuis 2019, et a également collaboré avec de grandes stars comme Drake et J Cole sur des singles à succès.