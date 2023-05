Le rappeur américain Fetty Wap condamné à six ans pour trafic de drogue

Reine des pièges Le hitmaker Fetty Wap a été condamné à six ans de prison pour trafic de drogue.

Le rappeur a plaidé coupable l’année dernière pour distribution et possession de cocaïne.

La star faisait partie d’un groupe de six hommes qui ont distribué plus de 100 kilogrammes de cocaïne, d’héroïne, de fentanyl et de crack à travers les États-Unis en utilisant le service postal des États-Unis et des chauffeurs avec des compartiments de véhicules cachés.

Le rappeur américain Fetty Wap a été condamné mercredi à six ans de prison pour trafic de drogue à travers les États-Unis.

Le Reine des pièges le rappeur né Willie Junior Maxwell II avait plaidé coupable l’année dernière pour distribution et possession de cocaïne.

Les procureurs de New York ont ​​déclaré qu’il faisait partie d’un réseau de six hommes qui ont distribué plus de 100 kilogrammes de cocaïne, d’héroïne, de fentanyl et de crack à Long Island et au New Jersey entre juin 2019 et juin 2020.

Les hommes ont obtenu les drogues sur la côte ouest des États-Unis et ont utilisé le service postal des États-Unis et des chauffeurs avec des compartiments de véhicules cachés pour transporter les stupéfiants à New York.

Les substances étaient ensuite distribuées à des revendeurs qui les revendaient à Long Island et dans le New Jersey.

Le ministère de la Justice a décrit Maxwell, 31 ans, comme « un redistributeur au niveau du kilogramme pour l’organisation de trafic ».

Le rappeur était arrêté en octobre 2021 au stade de baseball Citi Field du Queens, à New York, où il devait se produire lors d’un festival de musique.

Les procureurs ont déclaré que les perquisitions au cours de leur enquête avaient permis de récupérer environ 1,5 million de dollars en espèces, 16 kilogrammes de cocaïne, deux kilogrammes d’héroïne, de nombreuses pilules de fentanyl et plusieurs armes à feu.

Maxwell sera également soumis à cinq ans de surveillance post-libération, a déclaré le procureur américain du district oriental de New York dans un communiqué.

L’un des coaccusés de Maxwell, un agent pénitentiaire du New Jersey, a été condamné à six ans en mars pour son rôle dans le stratagème. Les quatre autres coaccusés ont plaidé coupable et attendent leur condamnation.

Maxwell a été reconnu lorsque son premier single Reine des pièges a atteint la deuxième place des charts américains en 2015.