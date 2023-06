Le rappeur américain Big Pokey décède après s’être effondré sur scène lors d’un spectacle au Texas | Actualités Ents & Arts

Un rappeur américain est mort après s’être effondré sur scène lors d’un spectacle.

Big Pokey, de son vrai nom Milton Powell, apparaissait lors d’un événement à Beaumont, Texassamedi soir, lorsqu’il a semblé s’évanouir ou s’évanouir.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrait l’homme de 48 ans tombant en arrière, des gens se précipitant pour l’aider et des ambulanciers paramédicaux lui exécutant ensuite une RCR au Pour09 Bar.

Powell a été transporté à l’hôpital mais est décédé dimanche.

Dans une déclaration après sa mort, le porte-parole de Powell a déclaré qu’il était « bien aimé par sa famille, ses amis et ses fidèles fans ».

« Big Pokey sera pour toujours » The Hardest Pit In The Litter! « », Ajoute le communiqué, faisant référence au titre du premier album de Powell.

Powell était membre de Screwed Up Click, un groupe influent d’artistes basés à Houston.

L’année dernière, il a joué sur la piste Southside Royalty Freestyle de Megan Thee Stallion.

Le maire de Houston, Sylvester Turner, a rendu hommage à Powell sur Twitter, le qualifiant de « rappeur légendaire » et offrant « des prières et des condoléances » à ses amis et à sa famille.

D’autres artistes ont rendu hommage à Powell, le rappeur Bun B l’appelant « l’un des artistes les plus naturellement talentueux » de Houston et une « humble montagne d’un homme qui bougeait avec honneur et respect ».

« Il était facile à aimer et difficile à détester », a-t-il ajouté.