Le rappeur américain nommé Lil Uzi Vert a laissé les internautes étonnés en se faisant implanter un diamant en forme de marquise d’une valeur de 24 millions de dollars sur son front.

Il a créé un buzz sur Internet après avoir partagé une vidéo de lui sur sa poignée de médias sociaux où il peut être vu arborant son diamant rose sur son front.

Le message du rappeur est depuis à la mode et il semble qu’il s’est inspiré de la vision du super-héros de Marvel.

Son vrai nom est Symere Woods et sa publication a recueilli plus de 12 millions de vues sur Instagram jusqu’à présent, car elle laisse beaucoup amusés et confus en même temps. Alors que beaucoup ont loué la « beauté rose », certaines blagues sur l’implant inhabituel.

Un utilisateur a commenté: «Imaginez que vous vous faites voler et que de nulle part vous entendez quelqu’un dire« ayo attrape son front ».

Un autre utilisateur a écrit: «THAT DIAMOND SO FIRE». Certains utilisateurs de médias sociaux ont également demandé au rappeur s’ils pouvaient toucher le diamant.

D’autre part, le bijoutier Elliot Eliantte, qui a conçu ce diamant, a également partagé une vidéo de lui sur son pseudo de médias sociaux et a écrit, «Lil Uzi Vert Activated». Dans le clip, on peut voir le chanteur-écrivain enfiler un sweat-shirt rose assorti.

Le rappeur a également partagé un tweet dans lequel il a informé ses abonnés qu’il avait passé les quatre dernières années à payer pour le bijou. Il a également mentionné que la gemme précieuse est entre 10 et 11 carats. Il poursuit en disant que c’est la première fois qu’il voit un vrai diamant rose.

Dans un autre tweet, il a également cité la raison pour laquelle l’implant de diamant sur son front. Il a écrit que la pierre ne pouvait pas entrer dans sa bague et il avait aussi peur de perdre le bijou et de se moquer. Il a dit que les gens se moqueraient davantage de lui s’il perdait la précieuse bague que s’il la faisait implanter.

Cependant, son explication n’a pas convaincu ses fans de l’acte.