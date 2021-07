Le rappeur américain a jeté des billets de 100 $ dans les toilettes et Internet rince les mèmes

Le rappeur américain Bill Kahan Kapri, mieux connu sous son nom de scène Kodak Black, a de nouveau fait polémique pour ses récentes publications sur les réseaux sociaux. L’artiste de 24 ans a été vu en train de jeter des billets de 100 $ de diverses manières, notamment en les jetant dans les toilettes. Kodak a été libéré de prison en février après avoir reçu une grâce présidentielle de Donald Trump le dernier jour de son mandat. Il sort maintenant de la nouvelle musique depuis sa sortie. Les publications Instagram de Kodak ont ​​été supprimées car elles ont été partagées, cependant, des coupures vidéo partagées par d’autres comptes montrent l’artiste jetant des billets de 100 $ dans l’eau alors qu’il se tenait sur le pont. La légende supprimée d’Instagram et de Twitter disait: « Je t’ai cassé quand les F *** N *** comme ne te donneraient pas un centime !!! I Ain’t Dowe You Sh ** N *** a, je voulais juste te voir briller », a-t-il écrit.

Les internautes n’étaient clairement pas très satisfaits de cet acte. De nombreux utilisateurs ont commenté que l’argent aurait pu être reversé à une organisation caritative, en particulier à un moment où les gens du monde entier sont sous le choc des effets de la pandémie. Le rappeur américain Mac Lethal a commenté la vidéo republiée par My Mixtapez et a suggéré: « Jetez 100 000 $ pour créer une épicerie saine dans un quartier pauvre ».

Jetez 100 000 $ pour créer une épicerie saine dans un quartier pauvre. — Mac Lethal (@MacLethal) 30 juin 2021

La vidéo a également généré des mèmes hilarants alors que les internautes cherchent à récupérer l’argent jeté par Kodak :

Kodak purgeait une peine de 46 mois pour falsification de documents en vue d’obtenir une arme à feu à l’USP Thompson dans l’Illinois, mais a été gracié le 20 janvier 2021 par le président américain de l’époque. Cependant, l’artiste hip-hop continue de faire face à plusieurs autres affaires pénales à son encontre. En avril, Kodak a plaidé coupable de coups et blessures au premier degré dans une affaire d’agression sexuelle de 2016. Il a été inculpé en 2017 d’accusations d’agression sexuelle au premier degré pour les allégations de viol par un lycéen. Selon WBTW, le rappeur a plaidé coupable aux chefs d’accusation moins graves de coups et blessures au premier degré dans le cadre d’un accord de plaidoyer et dans le cadre de l’accord. L’artiste a été condamné à 10 ans de prison avec sursis avec une période de probation de 18 mois.

