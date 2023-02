Le rappeur AKA, l’un des deux hommes tués dans une fusillade en voiture devant un restaurant en Afrique du Sud

RAPPER AKA a été abattu en Afrique du Sud.

Le musicien, 35 ans, a été abattu lors d’une fusillade en voiture, selon la police.

Le rappeur AKA a été abattu Crédit : Instagram

Les services d’urgence sur place à Durban Crédit : Twitter

AKA, de son vrai nom Kiernan Forbes, et un autre homme ont été tués alors qu’ils se tenaient devant un restaurant à Durban vendredi soir.

Deux voitures sont passées et ont ouvert le feu peu avant 22 heures, heure locale (20 heures GMT), selon des informations locales.

Il est entendu qu’il devait se produire dans une boîte de nuit appelée YUGO vendredi soir.

Un avis a été partagé sur les réseaux sociaux, indiquant que l’événement avait été annulé “en raison de circonstances imprévues”.

L’ambulancier paramédical Garrith Jamieson a déclaré à Times Live que deux hommes avaient été abattus.

Il a déclaré: “À leur arrivée, les ambulanciers ont rencontré un chaos total et une scène où deux hommes, censés avoir la fin de la trentaine, ont subi de multiples blessures par balle.

“Les ambulanciers ont aidé les hommes et malheureusement, le premier homme a subi de multiples blessures par balle et n’a montré aucun signe de vie et a été déclaré décédé sur les lieux.”

AKA a été abattu de six balles, selon des informations.

Le rappeur AKA, né au Cap, a fait irruption dans l’industrie après avoir sorti le single Victory Lap de son premier album, Altar Ego, en 2011.

L’album a remporté plusieurs distinctions et en 2021, il a été nommé meilleur artiste masculin de l’année aux South African Music Awards.

Il a ensuite connu le succès avec son deuxième album Levels en 2014, suivi de son troisième, Touch My Blood, en 2018.

AKA est brièvement sorti avec DJ Zinhle et, en 2015, ils ont accueilli leur fille Kairo.

Des fans dévastés l’ont décrit comme “le meilleur rappeur d’Afrique du Sud”.

Une personne a écrit sur les réseaux sociaux : “RIP AKA. Le plus grand rappeur jamais sorti d’Afrique du Sud.”

Un autre utilisateur a écrit: “AKA était un rappeur dope. RSA et Africa ont perdu une icône du rap.”