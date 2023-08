Le rappeur adolescent Lil Tay décède à 14 ans, son frère décède également

Lil Tay, décédée à 14 ans, est devenue célèbre alors qu’elle n’avait que 9 ans en raison de son contenu controversé.

La sensation des médias sociaux et rappeuse adolescente Lil Tay, née Claire Eileen Qi Hope, serait décédée à l’âge de 14 ans. Sa famille a informé de sa mort et a révélé que son frère était également décédé.

Cependant, ils n’ont pas révélé la cause de leur mort. La déclaration se lit comme suit: «C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre bien-aimée Claire. Nous n’avons pas de mots pour exprimer la perte insupportable et la douleur indescriptible. Ce résultat était totalement inattendu et nous a tous laissés sous le choc.





Il se lit en outre: «Le décès de son frère ajoute une profondeur encore plus inimaginable à notre chagrin. Pendant cette période d’immense chagrin, nous demandons gentiment la confidentialité alors que nous pleurons cette perte accablante, car les circonstances entourant le décès de Claire et de son frère font toujours l’objet d’une enquête. « Claire restera à jamais dans nos cœurs, son absence laissant un vide irremplaçable qui sera ressenti par tous ceux qui l’ont connue et aimée. »

Lil Tay est devenue célèbre alors qu’elle n’avait que 9 ans en raison de son contenu controversé, qui était souvent jonché d’insultes. Elle avait présenté des excuses publiques pour son utilisation d’un langage désobligeant en 2018. Elle a déclaré: « Je m’excuse vraiment auprès de tous ceux que j’ai offensés … Je ne suis pas du tout raciste. » Elle avait plus de 3 millions de followers sur Instagram.

Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi à sa mort, l’un d’eux a écrit: «Je suis sous le choc absolu d’apprendre que Claire Hope (la personnalité en ligne Lil Tay) est apparemment décédée, ainsi que son frère. Ils étaient tous les deux si jeunes et avaient tellement de vie devant eux. Comment cela peut-il arriver si soudainement. Elle avait 14 ans. Elle avait encore tant à faire. Ça fait mal. »

Le deuxième a dit: « Je n’ai aucune idée de qui elle est, mais w ** se passe avec LilTay? Est-elle morte ? Sa famille a-t-elle menti à ce sujet ? W ** ?? » Le troisième a dit: « La police devrait faire un contrôle de bien-être au domicile de Lil Tay. »