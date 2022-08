Le rappeur A$AP Rocky accusé d’avoir agressé un ancien ami lors d’une fusillade à Hollywood en 2021

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le rappeur A $ AP Rocky a été accusé d’agression pour le tournage en novembre 2021 d’un ancien ami à Hollywood.

Le rappeur, dont le vrai nom est Rakim Mayers, fait face à deux chefs d’agression avec une arme à feu semi-automatique avec des allégations d’utilisation personnelle d’une arme à feu, a déclaré le bureau du procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, dans un communiqué de presse.

Mayers, 33 ans, devrait être interpellé mercredi.

“Décharger une arme à feu dans un lieu public est une infraction grave qui aurait pu avoir des conséquences tragiques non seulement pour la personne ciblée mais aussi pour les passants innocents en visite à Hollywood”, a déclaré le bureau de Gascón dans le communiqué.

“Mon bureau a procédé à un examen approfondi des preuves dans cette affaire et a déterminé que l’ajout d’une allégation d’arme à feu spéciale était justifié”, a poursuivi le communiqué.

Le tournage a eu lieu le 6 novembre 2021, après une dispute à Hollywood.

Rocky aurait tiré une arme de poing et tiré deux fois sur son ancien ami, qui a été légèrement blessé. Le rappeur a ensuite pris la fuite avec deux autres personnes.

Il a été arrêté plus tôt cette année à l’aéroport international de Los Angeles après des vacances à la Barbade avec la chanteuse Rihanna. Les deux stars ont un enfant ensemble.

L’affaire fait toujours l’objet d’une enquête active par le département de police de Los Angeles.

En juillet 2019, Mayers a été arrêté en Suède , inculpé et reconnu coupable d’agression avec deux de ses gardes du corps. Le 30 juin, le rappeur et son équipe de sécurité auraient agressé un homme du nom de Mustafa Jafari dans les rues de Stockholm en lui donnant des coups de poing, des coups de pied et des coupures jusqu’à ce qu’il reçoive de multiples lacérations et une côte fracturée.

Mayers et son équipe ont fait valoir au cours du procès qu’ils agissaient en état de légitime défense, mais le tribunal n’était pas d’accord et leur a infligé des peines avec sursis, ce qui signifie qu’ils pourraient éviter la prison et retourner au pays tant qu’ils ne commettent pas une infraction similaire.