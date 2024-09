Le rappeur 6ix9ine a des ennuis judiciaires à cause de son ex

Le rappeur 6ix9ine s’est retrouvé dans une situation délicate avec la justice après avoir été poursuivi en justice par son ex-petite amie.

Selon TMZLe rappeur de 28 ans est poursuivi en justice par son ancienne amante Jorgina Lulu Guillermo Diaz pour abus physique et sexuel présumés.

De plus, il a également été accusé d’avoir partagé de manière malveillante en ligne ses photos intimes, désormais supprimées.

Le musicien américain, dont le vrai nom est Daniel Hernandez, selon les documents judiciaires, aurait drogué et abusé de son ancienne amante.

Il a également été accusé de lui avoir volé de l’argent afin de maintenir son style de vie luxueux et d’avoir forcé son ex à subir des opérations de chirurgie esthétique, selon les documents.

Jorgina, qui a mis fin à sa relation avec le rappeur en août après avoir appris son vol et sa fraude présumés, réclame 1 million de dollars (750 000 £) de dommages et intérêts et veut que le tribunal l’empêche de partager davantage de photos d’elle.

Cependant, le Féfé Le hitmaker a nié les allégations et a affirmé au contraire qu’il avait aidé son ex lorsqu’elle avait des difficultés financières.

« Tous ces bijoux sont à moi, la voiture dans laquelle elle voyage, je l’ai achetée, le penthouse qu’elle a eu en République dominicaine, je l’ai acheté », a-t-il déclaré à la publication.