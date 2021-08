Le rappel Pfizer Covid « sera offert à toutes les personnes de plus de 50 ans vaccinées avec AstraZeneca jab cet automne » pour améliorer la protection

Les BRITS qui ont reçu deux doses du jab Oxford/AstraZeneca recevront un rappel Pfizer ou Moderna cet automne, c’est entendu.

Un troisième coup Covid devrait être proposé aux plus de 50 ans dans le but de s’attaquer à de nouvelles variantes et de garder la Grande-Bretagne fermement hors de verrouillage.

Les personnes ayant reçu le vaccin AZ recevront un rappel Pfizer ou Moderna, c’est entendu Crédit : LNP

Il doit être administré avec le vaccin antigrippal annuel, soit sous la forme d’un nouveau vaccin conçu pour lutter contre les variantes, soit sous la forme d’une autre dose d’un vaccin existant.

Le vaccin AstraZeneca a été principalement utilisé sur les Britanniques plus âgés plus tôt dans le programme de vaccination – mais une source a déclaré que ceux qui avaient reçu le vaccin d’Oxford pour la première fois « recevraient un rappel d’ARNm ».

Mais l’AstraZeneca n’est pas un vaccin à ARNm – alors que Pfizer et Moderna le sont.

Ce sera la seule raison de mélanger et de faire correspondre les vaccins, a déclaré la source gouvernementale de haut niveau au Sunday Times.

Un essai de rappel au Royaume-Uni a montré que les personnes qui ont déjà reçu deux doses du vaccin AstraZeneca pourraient avoir une réponse immunitaire plus forte si elles recevaient un autre vaccin comme rappel.

Karina Butler, présidente du Comité consultatif national de la vaccination, a déclaré mercredi à RTE Radio 1’s Today: «Le département examine actuellement notre avis qui lui a été soumis.

« Nous avons fait des recommandations et nous attendrons les conseils.

« En toute honnêteté, les données qui sont sorties très tôt sur le mixage étaient encourageantes, mais il y avait très peu de données à ce sujet.

« Il faut attendre et voir. »

En mars, il a été annoncé que les plus de 70 ans recevront un coup de rappel Covid à partir de septembre dans le cadre des nouveaux plans du gouvernement.

Le chef des vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que certaines personnes recevront trois doses de vaccination au cours des 10 premiers mois suivant l’utilisation des vaccins.

Ceux qui font partie des quatre groupes prioritaires pour le déploiement initial – les plus de 70 ans et les travailleurs de première ligne du NHS et des services sociaux – seront les premiers à recevoir les injections de rappel, a-t-on dit.

Cela survient alors que le gouvernement continue d’inciter les jeunes à prendre leur première dose de vaccin.

Mais offrir aux jeunes de la restauration rapide à prix réduit s’ils se font piquer a été qualifié de mouvement de panique par les députés.

Les bons pour le programme de vaccination permettront à des entreprises telles que Uber Eats, Deliveroo et Pizza Pilgrims d’offrir des réductions aux clients qui se font vacciner dans le but de protéger plus de jeunes Britanniques.

Mais l’accord va à l’encontre de la volonté du gouvernement de manger sainement.

Il vise à contrer une révolte conservatrice contre les passeports Covid pour l’accès aux boîtes de nuit ou aux matchs de football.

Un député de haut rang a déclaré: «Une minute, ils nous disent que la pizza est mauvaise pour nous – maintenant, ils les distribuent.

« Ils sont dans un état de panique.