Le rappel Pfizer Covid ne comporte probablement pas de risque d’AVC chez les personnes âgées: CDC

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré vendredi qu’il était “très peu probable” que le rappel Pfizer omicron comporte un risque d’accident vasculaire cérébral pour les personnes âgées après avoir lancé une enquête sur un problème de sécurité préliminaire détecté par l’un de ses systèmes de surveillance.

Le CDC, dans un communiqué publié vendredi sur son site Internet, a déclaré qu’un système de surveillance appelé Vaccine Safety Datalink a détecté un risque possible d’accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées de 65 ans et plus qui ont reçu le rappel Pfizer ciblant la variante omicron Covid. Un porte-parole du CDC a déclaré que ce problème avait été détecté pour la première fois fin novembre.

À la mi-décembre, le CDC a conclu que l’inquiétude persistait et a lancé une enquête pour savoir si les personnes âgées sont plus susceptibles d’avoir un accident vasculaire cérébral dans les 21 premiers jours après avoir reçu le rappel Pfizer, a déclaré le porte-parole. Un signal préliminaire similaire n’a pas été détecté pour le booster de Moderna.

Le système de surveillance VSD a révélé que 130 personnes âgées de 65 ans et plus ont eu un accident vasculaire cérébral dans les 21 jours suivant la réception du rappel Pfizer omicron parmi environ 550 000 personnes âgées qui ont reçu le vaccin, a déclaré le porte-parole du CDC. Aucun décès n’a été signalé. Le Washington Post avait rapporté la nouvelle plus tôt.

Aucun autre système de surveillance n’a détecté jusqu’à présent un problème de sécurité similaire pour le booster Pfizer, selon le CDC. Les enquêteurs n’ont pas trouvé de risque accru d’accident vasculaire cérébral après le rappel de Pfizer après avoir examiné les données du Center for Medicare and Medicaid Services, du Department of Veterans Affairs, du Vaccine Adverse Reporting System et de la base de données mondiale de sécurité de Pfizer.

“Bien que la totalité des données suggèrent actuellement qu’il est très peu probable que le signal dans le VSD représente un véritable risque clinique, nous pensons qu’il est important de partager cette information avec le public, comme nous l’avons fait dans le passé, lorsqu’un de nos agents de sécurité les systèmes de surveillance détectent un signal », a déclaré le CDC dans le message sur son site Web.

Les systèmes de surveillance détectent souvent des signaux de sécurité dus à des facteurs autres que le vaccin, selon le communiqué du CDC vendredi. Le porte-parole de l’agence a déclaré que les enquêteurs espéraient avoir une image plus claire et plus de données dans les semaines à venir.

L’enquête sera discutée lors d’une prochaine réunion du groupe d’experts indépendants en vaccins de la Food and Drug Administration le 26 janvier.

Dans un communiqué vendredi, Pfizer a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve permettant de conclure que l’AVC ischémique est associé au vaccin Covid de la société. Ni Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, ni le CDC ou la FDA, n’ont observé une telle association dans de nombreux autres systèmes de surveillance aux États-Unis et dans le monde, a déclaré le porte-parole de la société, Kit Longley.

“Par rapport aux taux d’incidence publiés d’AVC ischémiques dans cette population plus âgée, les entreprises ont observé à ce jour un nombre inférieur d’AVC ischémiques signalés après la vaccination avec le vaccin bivalent adapté omicron BA.4/BA.5”, a déclaré Longley.

Le CDC n’a pas changé sa recommandation pour le vaccin Pfizer omicron. Toute personne âgée de 5 ans et plus est éligible au rappel après avoir terminé sa série de vaccins primaires. Les plus jeunes enfants âgés de 6 mois à 4 ans reçoivent le vaccin Omicron comme troisième dose de leur série primaire.