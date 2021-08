Le rappel du vaccin Covid produit une réponse robuste contre delta

Un travailleur médical du Parrish Medical Center tient un flacon du vaccin Moderna COVID-19 dans une clinique de vaccination en voiture pour les employés de Port Canaveral, les travailleurs des hôtels et restaurants locaux et les résidents de la communauté de Port Canaveral.

Moderna a déclaré que son rappel du vaccin Covid-19 produisait une réponse anticorps « robuste » contre la variante delta hautement contagieuse, selon les détails d’une étude publiée jeudi avec le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de la société.

Dans un essai de phase deux, Moderna teste une dose de 50 microgrammes de trois vaccins candidats de rappel chez des personnes précédemment vaccinées. Les injections de rappel ont produit une réponse immunitaire prometteuse contre trois variantes, y compris delta, avec des niveaux d’anticorps approchant ceux observés chez des personnes non vaccinées auparavant qui ont reçu deux doses de 100 microgrammes, a déclaré la société.

Les données ont été soumises à une revue à comité de lecture pour publication, a-t-il déclaré.

Les résultats financiers de la société au deuxième trimestre ont également dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices et de revenus. Voici comment Moderna s’est comporté par rapport à ce que Wall Street attendait, selon les estimations moyennes compilées par Refinitiv :

BPA : 6,46 $ par action contre 5,96 $ par action attendus

Chiffre d’affaires : 4,35 milliards de dollars contre 4,2 milliards de dollars attendus

Les nouvelles données sur les boosters surviennent alors que la variante delta se propage dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que la variante est aussi contagieuse que la varicelle et peut rendre les personnes âgées plus malades, même si elles ont été complètement vaccinées.

Dans les diapositives qui accompagnaient le rapport sur les bénéfices jeudi, Moderna a déclaré qu’elle s’attend à ce que la variante entraîne une augmentation des infections à rupture, qui surviennent chez les personnes vaccinées.

« Alors que nous constatons une efficacité durable de la phase 3 sur 6 mois, nous prévoyons que les titres neutralisants continueront de diminuer et finiront par avoir un impact sur l’efficacité du vaccin », a écrit la société. « Compte tenu de cette intersection, nous pensons que la dose de rappel 3 sera probablement nécessaire avant la saison hivernale. »

Aux États-Unis, les gens trouvent déjà des moyens d’obtenir des injections de rappel au milieu des inquiétudes concernant le delta. Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé a appelé mercredi les pays riches à arrêter la distribution de vaccins de rappel Covid, citant l’inégalité des vaccins dans le monde.

Moderna a également déclaré jeudi qu’une analyse finale de son étude de phase trois avait révélé que le vaccin à deux doses était efficace à 93%, l’efficacité « restant durable » pendant six mois après l’administration de la deuxième dose.

En comparaison, Pfizer et BioNTech ont déclaré que l’efficacité de leur vaccin avait diminué à environ 84 % six mois après la deuxième injection.

Moderna, qui a été fondée en 2010, a été la deuxième entreprise à obtenir l’autorisation américaine pour son vaccin Covid derrière Pfizer-BioNTech. Le vaccin Covid de Moderna a généré 4,2 milliards de dollars de ventes au cours du trimestre clos le 30 juin, selon le rapport sur les résultats.

La société a déclaré qu’elle visait à produire entre 800 millions et 1 milliard de doses de vaccin Covid cette année. Il a signé des contrats de vaccins d’une valeur de 20 milliards de dollars de ventes cette année et a des accords d’une valeur de 12 milliards de dollars en 2022.