Le rappel du système de freinage de BMW sur 1,5 million de véhicules contribue à la décision du constructeur automobile de réduire ses perspectives pour 2024

NEW YORK — BMW abaisse ses objectifs de ventes et de bénéfices pour l’exercice 2024, une décision qui, selon le constructeur automobile allemand de luxe, est en partie déclenchée par les dépenses importantes liées au rappel d’un système de freinage qui affecte plus de 1,5 million de véhicules dans le monde.

Le groupe BMW basé à Munich a annoncé mardi que les mesures liées au problème du système de freinage intégré fabriqué par un fournisseur de l’entreprise atteindraient « un montant élevé de plusieurs millions d’euros » pour le troisième trimestre. L’arrêt des livraisons de véhicules concernés qui n’étaient pas encore entre les mains des clients devrait également avoir un impact négatif sur les ventes.

Un porte-parole du groupe BMW, qui possède également les marques Rolls-Royce et Mini, a confirmé à l’Associated Press par courrier électronique que la société avait identifié le problème lors d’un contrôle de qualité interne. Cela a déclenché un rappel de sécurité en février, mais depuis lors, d’autres cas ont été identifiés « au-delà de la portée du rappel initial ».

BMW estime désormais que quelque 1,53 million de véhicules répartis dans cinq pays sont concernés, dont environ 370 000 en Chine, 270 000 aux États-Unis, 150 000 en Allemagne, 70 000 en Corée et 60 000 en France.

Les véhicules concernés ont été produits entre juin 2022 et août 2024, selon BMW, et plusieurs modèles sont concernés. Cela comprend certains modèles BMW X (à l’exception des modèles X3 et X4), les séries 5 et 7, Rolls-Royce Spectre, MINI Cooper et Countryman.

Sur les 1,53 million de véhicules concernés, 1,2 million sont déjà entre les mains des clients, tandis qu’environ 320 000 sont toujours chez BMW ou en stock chez les concessionnaires. Un tiers de ces véhicules sont concernés par les arrêts de livraison sur certains marchés, selon l’entreprise.

Selon le porte-parole de BMW, l’entreprise a « développé un logiciel de diagnostic pour détecter les défauts de freinage avant qu’ils ne se produisent ». Si un défaut potentiel des freins est détecté, le conducteur devrait être averti de se rendre chez un concessionnaire dès que possible pour obtenir un remplacement gratuit du système, a ajouté le porte-parole. Si un dysfonctionnement se produit, ce qui est « très peu probable » selon BMW, le système devrait également revenir en « mode sans échec », ce qui garantit que les freins fonctionnent et répondent aux normes légales, mais oblige les conducteurs à appliquer plus de force lorsqu’ils les utilisent.

L’équipementier automobile allemand Continental AG a confirmé mardi qu’il fabriquait ce système de freinage intégré pour BMW et que le composant défectueux pouvait faire dépendre le boîtier de son niveau de réserve. Dans un communiqué, Continental a également souligné l’existence d’un logiciel de diagnostic permettant de détecter ce problème potentiel « bien avant qu’il ne survienne ».

Continental a réitéré que le système de freinage peut être remplacé si une telle altération est détectée, mais a ajouté qu’elle s’attend à ce que « seule une petite proportion » des systèmes de freinage livrés ait réellement besoin d’être remplacée. L’entreprise a déclaré avoir constitué des provisions de l’ordre de « plusieurs dizaines de millions d’euros » pour couvrir les coûts de garantie.

Au-delà des coûts liés au rappel de ce système de freinage, la mise à jour des perspectives financières de BMW mardi a également souligné une « demande toujours faible » en Chine en particulier – ce qui, selon la société, a un impact sur les volumes de ventes alors que le sentiment des consommateurs reste faible, malgré les mesures de relance du gouvernement.

Invoquant à la fois les coûts de rappel et la baisse de la demande en Chine, BMW réduit la marge bénéficiaire avant intérêts et impôts de son segment automobile pour 2024, un indicateur de rentabilité important, à 6-7 %, contre une fourchette précédente de 8-10 %. Et l’entreprise s’attend désormais à ce que son rendement annuel sur les capitaux employés se situe entre 11 et 13 %, contre 15 à 20 %.

BMW anticipe désormais également une légère baisse des livraisons mondiales pour 2024, contre une légère augmentation qui était précédemment prévue.

Les actions de BMW ont chuté de plus de 11% mardi après-midi, tandis que Continental était en baisse de plus de 10%.