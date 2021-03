Jesse Lingard a pris l’habitude de prouver que les gens ont tort. Annulé à nouveau après avoir glissé dans l’ombre à Manchester United, il a trouvé une nouvelle maison à West Ham United et a forcé son retour dans l’équipe d’Angleterre après une absence de deux ans.

Il y a encore beaucoup de raisons de suggérer qu’il ne fera pas partie de l’équipe de Gareth Southgate au Championnat d’Europe cet été, mais il y avait aussi des doutes quant à savoir s’il pourrait réussir à United ou devenir footballeur professionnel. Auparavant, il y avait des points d’interrogation quant à savoir s’il était assez bon pour commencer pour l’Angleterre lors de la dernière Coupe du monde et s’il pouvait se ressourcer à West Ham. Ceux qui le connaissent le mieux, un cercle restreint composé majoritairement de membres de la famille, savent ne pas parier contre lui.

Un rappel de l’Angleterre pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne est une récompense pour la volonté de Lingard autant que tout ce qu’il a fait sur le terrain. Il a marqué quatre buts en six matchs depuis qu’il a rejoint West Ham en prêt en janvier et a été nominé pour le prix du joueur du mois de la Premier League en février.

Le fait qu’il soit au stade de Londres est la preuve de sa propre détermination à faire ses preuves encore et encore. Lingard a été informé lors de réunions avec le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, qu’il était toujours nécessaire à Old Trafford, mais après avoir fait seulement trois apparitions entre septembre et janvier, le milieu de terrain a clairement indiqué qu’il voulait partir. Solskjaer devait d’abord être convaincu; puis vint le vice-président exécutif Ed Woodward, et enfin le propriétaire Joel Glazer. L’option facile, pendant des semaines de négociations internes, aurait été de rester et d’attendre patiemment le match occasionnel de la FA Cup, mais alors l’option facile en tant que jeune aurait été d’écouter les entraîneurs qui suggéraient qu’il était trop petit et léger pour même faire la note.

West Ham était l’un des huit clubs de Premier League à enregistrer un intérêt à le prêter lors du mercato de janvier, entre autres en Espagne, en Italie, au Portugal et en France. Southgate et son assistant Steve Holland étaient si enthousiastes à l’idée de ramener Lingard dans l’équipe d’Angleterre qu’ils ont passé des appels téléphoniques personnels aux managers, en leur transmettant une référence élogieuse. David Moyes en était un, même s’il en savait déjà assez après avoir inclus Lingard dans son équipe, âgé de 20 ans, pour la tournée de pré-saison de United en 2013.

Après avoir à peine joué pour Man United au début de la saison, Jesse Lingard a explosé depuis qu’il a rejoint West Ham en prêt en janvier. Photo de Shaun Botterill / Getty Images

L’instinct de Moyes avait raison et en 2021, Lingard a aidé West Ham à rester à portée de main des quatre premiers avec 10 matchs à disputer. Southgate et la Hollande ont également obtenu ce qu’ils voulaient: Lingard de retour au football régulier et à nouveau en lice pour l’équipe nationale.

Il y a toujours une perception que Lingard est plus intéressé par les pièges qui accompagnent la vie de footballeur que par le fait d’en être un, mais c’est souvent un jugement porté du côté de sa personnalité qu’il présente à travers les médias sociaux plutôt que de quelque chose de substantiel. Il était un habitué de la première équipe de United sous Jose Mourinho, l’un des managers les plus exigeants au monde. Lors de la tournée de United aux États-Unis en 2018, Lingard était en vacances à Miami après la Coupe du monde lorsque Mourinho lui a demandé de raccourcir sa pause et de jouer un match amical contre le Real Madrid. Lingard a passé la journée du match à visiter des magasins de vêtements de sport à la recherche d’une paire de bottes avant que le personnel médical du club ne convainc Mourinho que ce n’était pas une bonne idée.

Les bouleversements dans sa vie personnelle après ses exploits avec l’Angleterre en Russie ont affecté sa forme, tout comme les vives critiques de certaines sections de la base de fans de United qui le considéraient comme une cible facile. Lingard peut sembler extrêmement confiant sur Instagram, mais il peut aussi être timide et renfermé. Les abus, en particulier sur les réseaux sociaux, sont devenus si intenses qu’il y avait des moments où il ne voulait pas sortir pour déjeuner avec ses amis et sa famille. Ses proches disent que la meilleure chose à propos de son déménagement à West Ham a été de le voir sourire à nouveau.

Lingard a travaillé dur, sur et en dehors du terrain, pour revenir à son meilleur. Il a emmené un entraîneur personnel en vacances à Mykonos cet été dans le but de se lancer dans la course cette saison, mais malgré le sommet des statistiques lors des tests de fitness pré-saison à United, il a trouvé des opportunités limitées à la Coupe Carabao. Il était déjà devenu frustré à Old Trafford, en particulier après la défaite en demi-finale de la Ligue Europa contre Séville alors qu’il était resté sur le banc alors que l’équipe de Solskjaer avait besoin d’un but dans les 12 dernières minutes pour faire match nul.

L’impact de Lingard à West Ham a été tel que Moyes a déjà demandé aux chefs de club d’explorer la possibilité de rendre sa signature permanente, bien que United veuille plus que les 10 à 15 millions de livres sterling que les Hammers sont prêts à payer. Tout cela laisse à Solskjaer, Woodward et les Glazers une décision à prendre cet été.

Lingard aura encore un an sur son contrat et ils sont confrontés au choix entre lui en offrir un nouveau ou encaisser avant de le perdre gratuitement en 2022. Lingard n’a pas encore pris de décision sur son avenir mais, à 28 ans, n’est pas déterminé. pour passer les premières années de sa carrière sur le banc. Ses meilleurs matchs ont été en tant que n ° 10 derrière un attaquant central, et Solskjaer a déjà décidé que Bruno Fernandes était son premier choix dans ce rôle. West Ham ne sera pas la seule option s’il est autorisé à passer à autre chose; si possible, il aimerait rester en Premier League.

« Ce fut un long voyage, très difficile mentalement, mais plein de travail acharné et de conviction », a déclaré Lingard sur les réseaux sociaux peu après l’annonce de la dernière équipe d’Angleterre jeudi. Cela a payé.