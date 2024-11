Le rappel d’aliments pour bébés s’étend à tous les sachets PC Biologique

Les Compagnies Loblaw Limitée étend le rappel des aliments pour bébés PC Biologique en raison de la présence potentielle d’une bactérie dangereuse.

Le rappel initial a été émis le 3 février à la suite d’une plainte d’un consommateur. L’Agence canadienne d’inspection des aliments affirme qu’une erreur de fabrication « a entraîné un excès d’eau dans le produit, ce qui pourrait favoriser la croissance de Clostridium Botulinum et présenter un risque pour la santé des consommateurs ».

Les sachets ont été vendus chez Fortinos, Loblaws, No Frills, Real Canadian Superstore, Real Canadian Wholesale Club, valu-Mart, Your Independent Grocer, Zehrs, Shoppers Drug Mart et dans les magasins indépendants affiliés.

Les aliments contaminés par la bactérie peuvent ne pas avoir l’air ou l’odeur avariés, mais peuvent quand même vous rendre malade. La société affirme que des maladies pouvant être associées à la nourriture pour bébé ont été signalées.

Les symptômes peuvent inclure des nausées, des vomissements, de la fatigue, des étourdissements, une vision floue ou double, une bouche sèche, une insuffisance respiratoire et une paralysie. Dans les cas graves de maladie, des personnes peuvent mourir.

Les clients peuvent retourner les produits dans n’importe quel magasin où les produits PC sont vendus pour recevoir un remboursement complet, avec ou sans reçu.

L’ACIA affirme qu’elle s’efforce de garantir que le produit rappelé soit retiré du marché.

Les variétés suivantes de produits PC Biologique ont été rappelées :