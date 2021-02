Le rapatriement des enfants étrangers vivant dans des camps syriens a chuté de plus des deux tiers en 2020 en raison de la pandémie COVID-19, a signalé lundi Save the Children.

Selon l’organisation caritative pour les droits de l’enfant, environ 200 enfants étrangers ont été rapatriés en 2020 des camps du nord-est de la Syrie, contre 685 en 2019. Le nombre de rapatriements est passé de 29 à 17.

Plus de 42 000 ressortissants étrangers et irakiens vivent actuellement dans des camps surpeuplés dans le nord-est de la Syrie, y compris le camp d’Al Hol où des enfants moins de 12 ans représentent plus de la moitié de la population de 64 000 personnes. Save the Children estime que 27 500 enfants étrangers sont toujours en attente de rapatriement.

« Ces nouveaux chiffres montrent qu’avant l’épidémie du virus, les choses commençaient enfin à aller dans la bonne direction. Mais malheureusement, pour de nombreux enfants, l’opportunité d’une vie meilleure a été suspendue, car les rapatriements par les gouvernements internationaux ont considérablement diminué 2020 », a déclaré Sonia Khush, directrice de la réponse de Save the Children à la Syrie dans un communiqué.

« Pourtant, nous savons que c’est encore possible. Le mois dernier, la France a rapatrié sept enfants, et en septembre un enfant britannique soutenu par Save the Children a été ramené à la maison en lieu sûr. Il est possible de sauver une jeune vie lorsque la volonté politique est là. »

«Les enfants étrangers dans les camps de déplacés du nord-est de la Syrie vivent dans les conditions les plus dures qu’on puisse imaginer; ceux qui tombent malades sont peu susceptibles de recevoir un traitement. Ils n’ont pas accès à de l’eau potable ni à une nourriture adéquate. Les exemples récents de violence et les craintes d’une épidémie massive de COVID-19 ne font qu’ajouter à leur souffrance », a-t-elle ajouté.

À ce jour, 975 enfants ont été rapatriés de Syrie depuis 2017, dont 70% ont été renvoyés en 2019.

Plus de 400 ont été rapatriés au Kazakhstan. Il est suivi de l’Ouzbékistan et de la Russie qui ont rapatrié respectivement 181 et 168 enfants.

En Europe occidentale, la France et l’Allemagne sont les plus rapatriées avec 28 et 19 enfants.