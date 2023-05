Le rap anti-cible atteint la deuxième place sur iTunes — RT World News

La chanson vise la collection controversée pour enfants Pride Month du détaillant, qui a déclenché un boycott national

La chanson « Objectif de boycott” par les rappeurs conservateurs Forgiato Blow et Jimmy Levy a atteint la deuxième place du classement hip-hop d’iTunes lundi, surfant sur une vague de réactions conservatrices contre le détaillant à grande surface sur sa marchandise Pride Month destinée aux enfants.

La chanson comporte des paroles répétitives sur la façon dont Target est « cibler vos enfants« avec propagande et demande la fin des LGBTQ »ordre du jour.” Son clip vidéo montre les rappeurs déambulant dans un magasin Target se moquant de marchandises sur le thème LGBTQ (y compris des bouteilles d’alcool étiquetées arc-en-ciel et des tampons «inclus») et le surplus de Bud Light.

Lundi, le clip avait accumulé 4,3 millions de vues rien que sur Twitter. Un retweet de la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Géorgie) a aidé à attirer l’attention sur le single, tout comme la promotion incessante de Blow sur les réseaux sociaux.

Blow (de son vrai nom Kurt Jantz), qui tweete comme «Le neveu de Trump», se réfère à lui-même comme le «maire de Magaville», et porte un tatouage de l’ancien président américain sur la cuisse, a fait carrière dans le hip-hop de droite, publiant des dizaines de chansons faisant l’éloge de personnalités conservatrices, dont, mais sans s’y limiter, Donald Trump. Il n’est pas vraiment le neveu du magnat de l’immobilier.















Des appels au boycott de Target ont été lancés plus tôt ce mois-ci alors que les clients protestaient contre les présentoirs en magasin de la chaîne de magasins pour le mois de la fierté – un événement LGBTQ annuel organisé en juin. En plus des chemises avec des slogans comme «vivre rire lesbienne » et « les trans existeront toujours, » un « maillot de bain adapté aux tuck » conçu pour faciliter la dissimulation des organes génitaux masculins a attiré l’attention négative, bien qu’un porte-parole du détaillant ait insisté sur le fait que «conviviale” l’étiquette n’était présente que sur les tailles adultes.

La direction cible aurait demandé au personnel des magasins de plusieurs États du sud de déplacer la marchandise Pride à l’arrière du magasin après les premiers soupçons de mécontentement, dans l’espoir d’éviter le sort de Budweiser, qui a perdu des millions de dollars après une campagne publicitaire Bud Light mettant en vedette L’influenceur trans controversé Dylan Mulvaney a indigné le noyau démographique de la bière.

Des magasins cibles dans au moins trois États ont affirmé avoir reçu des alertes à la bombe, un attaquant déclarant que les bombes qu’ils auraient posées à cinq endroits étaient des représailles pour le détaillant « tourner le dos à la communauté LGBT” en supprimant les écrans Pride.

« Objectif de boycott« n’est pas le premier »MAGA rap» chanson en tête des charts malgré un pied de nez au penchant libéral de l’establishment musical. En 2021, le rappeur Loza Alexander s’est hissé au premier rang du classement hip-hop d’iTunes et au deuxième rang du classement général de la pop avec une chanson intitulée « Allons Brandon ! » – nommé pour les efforts d’un journaliste sportif de NBC pour diffuser les chants à l’antenne d’une foule de NASCAR de « F*** Joe Biden !”