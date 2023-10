Spécial pour la bannière News

La Southern Arkansas University (SAU) est fière d’annoncer la cérémonie d’intronisation et le banquet de bourses d’études 2023 du Rankin College of Business Hall of Fame, un événement spécial célébrant les réalisations remarquables du Dr Gayle White et de M. Gary Sewell. L’événement aura lieu le vendredi 27 octobre au Reynolds Center de la Southern Arkansas University à Magnolia, Arkansas.

Dr Gayle White : une éducatrice pionnière

Dr Gayle White, une éducatrice renommée, a consacré 43 ans à la SAU. Elle était une professeure distinguée et une leader en matière d’éducation et de recherche, apportant une contribution significative à la croissance de l’université. Son engagement envers l’érudition lui a valu le prix d’excellence du corps professoral de la SAU pour la recherche en 2003.

M. Gary Sewell : un entrepreneur visionnaire et un leader communautaire

Gary Sewell, un ancien élève distingué de la SAU, est un éminent entrepreneur et leader communautaire. Ses entreprises commerciales, des sociétés pétrolières aux banques, ont eu un impact profond sur le sud de l’Arkansas. Il est actuellement président de la Commission de développement économique de l’Arkansas et soutient activement le conseil consultatif du Rankin College of Business de la SAU.

Pour plus d’informations sur l’événement et la disponibilité des billets, visitez web.saumag.edu/business/hof/ ou contactez Sarena Peace au 870-235-4300 ou [email protected].