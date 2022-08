Le Range Rover SV Carmel Edition 2022 est un SUV ultra-exclusif avec un prix stratosphérique

Il y a de l’exclusivité, et puis il y a exclusif. Le Range Rover SV Carmel Edition est définitivement ce dernier.

Land Rover a présenté vendredi le Range Rover SV Carmel Edition dans le cadre des festivités annuelles de la Monterey Car Week. Limité à seulement 17 exemplaires, chacun de ces super-SUV coûtera aux propriétaires 345 000 $.

Alors, qu’est-ce que vous obtenez pour toutes ces égratignures ? Cela commence par une carrosserie recouverte d’une peinture bronze satiné, avec des roues de 23 pouces gris foncé dotées d’inserts en bronze. Des lampes à flaque d’eau uniques donnent également à l’édition Carmel un peu plus de panache.

Le Range Rover SV Carmel Edition est livré avec des clubs de golf personnalisés



L’intérieur met vraiment les choses en valeur, cependant. Ici, vous trouverez la disposition la plus luxueuse du SV – la SV Signature Suite n’offre que quatre sièges, avec une console massive au milieu, et une table à commande électrique cachée à l’intérieur. Un réfrigérateur intégré abrite la verrerie Dartington Crystal, tandis que les commandes en céramique blanche et les finitions blanc satiné accentuent encore plus les choses. L’intérieur entièrement en cuir comprend des sièges avant bleus et des sièges arrière marron.

Mais la voiture elle-même n’est pas la seule chose que 345 000 $ vous rapporteront. L’achat d’un Range Rover SV Carmel Edition vous permet également de gagner deux équipements de clubs de golf personnalisés au Performance Institute de Titleist, avec deux ensembles complets de clubs. De plus, Land Rover fait don d’une partie du produit de chaque vente au Sanctuaire marin national de la baie de Monterey. Ainsi, vous obtenez également des vibrations de bien-être pour accompagner tout ce luxe.