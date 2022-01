Le randonneur Richard Jacobson est mort en prenant une photo du sommet d’une montagne au Lost Dutchman State Park en Arizona

Avez-vous une histoire pour l’équipe The US Sun ?

Il est possible que Jacobson et son ami aient emprunté le populaire Siphon Draw Trail, qui, selon les randonneurs, n’est « pas pour les âmes sensibles » en ligne.

«Vous devez être très concentré sur le fait d’être à côté du bord, et pas seulement sur le bord. En descendant des sentiers de canyon escarpés, pensez à la possibilité de tomber d’un sentier.

« Il y a eu quelques accidents où des gens ont pris une photo et posé comme s’ils allaient tomber, et ils sont vraiment tombés », a déclaré Torres.

«La randonnée la plus difficile que j’ai faite dans la vallée jusqu’à présent, mais ça vaut vraiment le coup quand vous arrivez au sommet», a écrit une autre critique le 23 janvier. «Le dernier kilomètre est certainement le plus difficile. Préparez-vous à escalader des rochers.

La randonnée dure environ quatre heures et est ouverte toute l’année, selon le site Web. Un critique a déclaré que la randonnée n’était « pas pour les âmes sensibles ».

« J’habite à proximité et j’ai vu de nombreuses évacuations par hélicoptère, généralement à mi-chemin autour de la selle », a écrit un critique mardi.

Pourtant, on ne sait pas si Jacobson a emprunté cette voie. La description du sentier sur le site Web avertit qu’il y a eu plusieurs glissements de terrain dans la région.

« Le journaliste a déclaré que lui et son ami campaient au sommet de Flat Iron lorsque son ami s’est rendu au bord pour prendre une photo et a glissé », a déclaré le bureau.

Jacobson et un ami campaient au Lost Dutchman State Park lorsque l’incident s’est produit

