Le Neverland Ranch de Michael Jackson s’est vendu pour 22 millions de dollars (16,2 millions de livres sterling) plus de 10 ans après sa mort.

L’homme d’affaires milliardaire et ami de la famille des Jackson, Ron Burkle, a acheté le domaine de 2700 acres après l’avoir repéré du ciel tout en regardant une propriété à proximité en hélicoptère.

Le domaine, près de Santa Barbara en Californie, s’est vendu pour un tiers du dernier prix demandé – qui est passé de 73,6 à 49 millions de livres sterling en 2016, a rapporté le Wall Street Journal.

En plus de la résidence principale de 12 500 pieds carrés, la propriété possède un pool house de 3 700 pieds carrés et un bâtiment séparé avec un studio de cinéma et de danse de 50 places.

Jackson, décédé en 2009 à l’âge de 50 ans, a installé une voie ferrée et un parc d’attractions, ainsi qu’un zoo.

Il a nommé le ranch Neverland d’après la maison de Peter Pan – le garçon qui n’a jamais grandi – de la célèbre histoire pour enfants.

Le chanteur a juré de ne jamais retourner dans le domaine après avoir été acquitté d’avoir agressé un jeune garçon là-bas.

Michael Jackson est décédé d’une overdose à l’âge de 50 ans en 2009



Il l’a remis à Colony Capital LLC pour détenir un prêt sur la propriété au milieu de problèmes financiers.

Le domaine de Jackson a récemment obtenu l’autorisation de poursuivre l’action contre HBO pour la diffusion du documentaire Leaving Neverland.

L’émission présentait des affirmations de Wade Robson et James Safechuck selon lesquelles le chanteur les avait abusés à plusieurs reprises à l’intérieur de la propriété lorsqu’ils étaient enfants.

Un tribunal américain a décidé plus tôt ce mois-ci que l’équipe de Jackson pouvait poursuivre l’arbitrage contre le réseau, car ils avaient signé un contrat pour ne pas le dénigrer lorsqu’ils ont accepté de diffuser sa tournée Dangerous en 1992.

M. Burkle est un actionnaire majoritaire du club privé de luxe Soho House.

Il envisageait d’acheter le lac Zaca voisin dans le cadre de la franchise, mais a décidé que c’était trop éloigné et trop cher pour un club.

L’homme d’affaires considère cet investissement comme une «opportunité de banque foncière», a déclaré son porte-parole au Wall Street Journal.