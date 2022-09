Le rameur à vagues d’Hydrow est sur le point d’être 200 $ plus cher, prenez-en un avant l’augmentation

Bien qu’ils ne soient pas aussi populaires que tapis roulants ou vélos d’appartement, les rameurs sont un excellent moyen de faire de l’exercice pour tout le corps et constituent un excellent choix pour toute configuration de salle de sport à domicile. Nous avons nommé l’Hydrow Wave – la version la plus compacte du rameur Hydrow le mieux noté – le meilleur rameur pour petits espaces en 2022, et il ne vous reste que quelques jours pour en acheter un avant que le prix ne grimpe. Le 3 octobre, Hydrow augmentera le prix de son rameur Wave de 200 $, portant le prix de départ à 1 695 $. Si vous espérez mettre la main sur un pour le prix actuel de 1 495 $, assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

L’Hydrow Wave est un excellent équipement pour toute salle de sport à domicile, en particulier lorsque la conservation de l’espace est une priorité absolue. Il vous permet de cibler votre dos, votre tronc, vos bras et vos jambes, ainsi que de travailler votre cardio, le tout avec une empreinte de seulement 1 520 pouces carrés. Il est équipé d’un écran tactile Full HD de 16 pouces pour que vous puissiez facilement garder un œil sur votre vitesse, votre distance, votre temps et plus encore, ou choisir parmi plus de 4 000 entraînements guidés avec 39 $ par mois Adhésion tout accès. Il possède bon nombre des mêmes caractéristiques que le rameur Hydrow pleine grandeur pour 1 000 $ de moins, y compris la technologie de traînée électromagnétique afin que vous puissiez affiner vos entraînements. Il se replie également à la verticale pour économiser de l’espace lorsqu’il n’est pas utilisé, mais vous aurez besoin du ce qui nécessite quelques perçages pour l’installation.

Hydrow a également les 1 560 $ qui comprend un tapis de machine, et les 1 895 $ , qui ajoute également une paire d’écouteurs Jaybird Vista, un moniteur de fréquence cardiaque, un rouleau en mousse, des blocs de yoga et des bandes de résistance. Ces deux forfaits augmenteront également de 200 $ le 3 octobre.