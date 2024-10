Le rameau d’olivier du prince William à Harry : le prince de Galles nomme publiquement son frère pour la première fois en six ans alors qu’il rend un tendre hommage à leur mère Diana

Le prince William a pris une mesure conciliante dans sa querelle avec le prince Harry en le nommant publiquement pour ce qui serait la première fois en six ans.

S’exprimant dans un nouveau documentaire, William raconte comment la princesse Diana a emmené les frères dans un refuge pour sans-abri à Londres lorsqu’ils étaient enfants pour leur montrer les réalités de la vie à l’extérieur du palais.

Le film, intitulé « Prince William : We Can End Homelessness », comprend des photos poignantes et inédites de William et Diana au Passage de Westminster.

Dans l’une d’entre elles, prise lors de la visite de la princesse Diana à William le 14 juin 1993, quelques jours seulement avant son onzième anniversaire, on voit le jeune prince jouer studieusement aux échecs avec un sans-abri au refuge.

Une autre, prise en décembre de la même année, montre un jeune William en costume et bottes, debout aux côtés de sa mère au refuge, les bras remplis de cadeaux à offrir.

Le prince William et Diana, princesse de Galles, lors d’une visite au Passage à Londres

Le documentaire réunit les frères à l’écran, ne serait-ce qu’à travers une vieille photo des deux garçons visitant le refuge en 1993.

Un jeune prince William joue aux échecs lors d’une visite à The Passage

« Ma mère m’a emmené au Passage, elle y a emmené Harry et moi… Je n’étais jamais allé à quelque chose de pareil auparavant et j’étais un peu inquiet de savoir à quoi m’attendre », explique William.

« Ma mère faisait son rôle habituel en faisant en sorte que tout le monde se sente détendu et en plaisantant avec tout le monde… Je me souviens d’avoir eu une bonne conversation, de jouer aux échecs et de discuter.

« Vous rencontrez des gens, comme je l’ai fait à l’époque, qui vous mettent une perspective différente en tête. »

L’ouverture émouvante montre à quel point la passion du prince pour mettre fin à l’itinérance est motivée par les souvenirs de sa mère.

Le film souligne à quel point les traumatismes et l’éclatement de la famille sont des causes courantes de sans-abri, le premier étant malheureusement familier au prince de Galles.

Parallèlement au décès de sa mère, William continue d’être séparé de son jeune frère.

Jusqu’à ce film, il était entendu que William n’avait pas prononcé le nom de son frère dans un discours public ou une interview depuis 2018, lorsque les deux princes, aux côtés de la princesse de Galles et de Meghan Markle, ont été interviewés au Royal Foundation Forum.

Le tournage a également coïncidé avec un autre traumatisme personnel : le diagnostic de cancer de son épouse, la princesse de Galles.

Les initiés reconnaissent que le tournage a pris un peu plus de temps à cause de tout ce à quoi le prince « faisait face », mais ont ajouté qu’il était « très accommodant » malgré les défis.

Les caméras ont commencé à tourner en juin de l’année dernière lorsque le prince a lancé son projet Homewards, qui vise à mettre fin au sans-abrisme dans six régions du Royaume-Uni : Aberdeen ; Bournemouth, Christchurch et Poole ; Lambeth ; Newport ; Irlande du Nord et Sheffield.

Le roi Juan Carlos I d’Espagne, le prince Charles, Diana, William et Harry sont assis sur les marches du palais Marivent le 10 août 1987.

Diana et ses fils, le prince Harry et le prince William, partent après avoir assisté au tournoi royal de 1991, qui s’est tenu au parc des expositions Earls Court de Londres.

Le prince William est photographié offrant son aide alors qu’il se trouve au Passage du palais de Kensington

Un regard sur William et Diana avant son documentaire « Prince William : We Can End Homelessness »

Le prince de Galles dans les coulisses du tournage d’un documentaire pour la campagne Homewards

Nous voyons le prince lors d’engagements publics et dans des entretiens avec le réalisateur Leo Burley, mais le palais est resté discret précisément au moment où le prince s’est assis pour parler.

Ce qui émerge, c’est un prince qui veut vraiment laisser sa marque.

«Je pense qu’avec ma position et mon programme, je devrais apporter des changements», dit-il.

«Je me sens obligé d’agir parce que je ne veux pas simplement en parler. Je ne veux pas simplement écouter. En fait, je veux voir quelqu’un sourire parce que sa vie a été améliorée. C’est pourquoi construire un projet est le seul moyen que je vois à l’heure actuelle pour essayer de soulager et d’aider les personnes qui se trouvent dans une situation beaucoup moins chanceuse ou très difficile.

Une telle déclaration pourrait être interprétée comme une rhétorique contre l’inauguration royale traditionnelle et une indication qu’il pourrait devenir un roi plutôt radical.

William est un homme moderne qui préfère regarder des coffrets plutôt que de lire, et il a déjà été suggéré qu’il pourrait être le premier monarque britannique à rompre ses liens avec l’Église d’Angleterre.

D’autres proches du roi actuel soulignent que Charles était également un prince pionnier avec des projets comme le village traditionaliste de Poundbury dans le Dorset.

À d’autres moments du film, nous apercevons la personne derrière le prince. Lorsqu’il rencontre Lainey, 21 ans, une jeune fille sans abri qui suit une formation pour travailler chez Pret, il plaisante : « Écoutez, si quelqu’un sait comment faire fonctionner une machine à cappuccino, il est incroyable. Bravo, honnêtement. Ces machines, je les regarde et je me dis : ‘il faut un diplôme pour travailler ça.’ Ils sont fous.

Après avoir rencontré William, elle réfléchit : « Même s’il est riche et que les gens le voient comme un chic… il n’a pas jugé… J’avais juste l’impression qu’il était l’un de mes amis ».

Parmi les autres stars de l’émission figurent la militante communautaire basée à Sheffield Safiya Saeed et l’avocate Sabrina Cohen-Hatton, anciennement sans-abri.

Le prince William et Harry lors de l’ouverture d’une fontaine construite à la mémoire de Diana dans Hyde Park à Londres

Harry et William assistent à l’inauguration d’une statue de leur mère au Sunken Garden du palais de Kensington

Un regard sur William pendant le tournage de « Prince William : We Can End Homelessness » sur ITV1 et ITVX

Un autre regard sur le prince William alors qu’il offre son temps au Passage à Kensington

Homewards vise à trouver des modèles caritatifs à succès, en se concentrant sur l’Armée du Salut à Cardiff qui a amené Wayne, ancien dormeur dans la rue, dans sa propre maison.

Dans une scène puissante, Wayne est amené au château de Windsor pour rencontrer le prince William.

Les expériences de Wayne sont profondément émouvantes, tout comme le fait de savoir que la réunion a été filmée au même endroit où la princesse de Galles a filmé son annonce sur le cancer en mars.

Les cinéastes confrontent également William au sujet des critiques selon lesquelles sa richesse et ses (nombreuses) maisons font de lui une affiche mal adaptée pour un projet de lutte contre les sans-abri.

« Je pense que si je répondais à toutes les critiques, je serais là toute la journée », répond-il.

« La critique vous fait avancer. Je pense qu’il est juste de se poser des questions, mais en fin de compte, nous nous efforçons d’apporter du changement, de l’espoir et de l’optimisme dans un endroit qui, franchement, en a eu très peu depuis longtemps. J’espère pouvoir apporter quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant.

C’est une réponse qui ne satisfera peut-être pas ses détracteurs, mais il est clair que William se soucie profondément de cette question, non pas en dépit de sa vie et de ses expériences, mais à cause d’elles.

«Beaucoup de gens peuvent s’identifier à un traumatisme. De nombreuses personnes peuvent s’identifier à l’éclatement et à la perte de leur famille », déclare Mme Cohen-Hatton, défenseure de Homewards.

« Je pense que la capacité du prince à interagir avec les gens à ce niveau humain est due à certaines des expériences qu’il a lui-même vécues. »

Le documentaire en deux parties sera diffusé les mercredi 30 et jeudi 31 octobre à 21h sur ITV1 et ITVX.