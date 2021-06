Une chasse à l’homme massive impliquant l’armée et la police belges et les militaires de l’Allemagne et des Pays-Bas voisins a été lancée après la disparition du tireur d’élite vétéran Jurgen Conings le 17 mai.

Le soldat de 46 ans, avec une expérience de combat en Irak et en Afghanistan, a arraché plusieurs missiles antichars, une mitraillette, une arme de poing et un gilet pare-balles d’un entrepôt militaire, et a laissé des notes contenant des menaces de mort contre de hauts responsables belges avant qu’il a disparu. Le virologue Marc Van Ranst, qui a participé aux restrictions de Covid-19 en Belgique, figurait sur cette liste de cibles et a fini par être placé dans une maison sûre par les autorités.

Dans l’un de ses messages, Conings a expliqué qu’il «ne pourrait plus vivre dans une société où les politiques et les virologues nous ont tout pris. et a averti qu’il n’avait pas l’intention de se rendre pacifiquement.

Il a été désigné comme « suspect de terrorisme » en raison de ses opinions d’extrême droite, qui – en fin de compte – étaient connues du renseignement militaire. Les médias belges se demandent comment il était possible pour une personne ayant des liens extrémistes d’avoir accès à des armes lourdes. Mais les autorités et les militaires n’ont toujours pas fourni de réponse satisfaisante à cela.

En dépit d’être une menace pour la sécurité, le soldat voyou est également devenu un symbole pour certains en Belgique qui sont également mécontents des blocages et autres restrictions liées aux coronavirus. Une page Facebook intitulée « Comme 1 derrière Jurgen » a attiré 50 000 abonnés avant que le géant de la technologie ne décide de le fermer au motif qu’il pourrait inciter à la violence.

La voiture de Conings a été retrouvée à la périphérie du parc national de Hoge Kempen, près de la frontière néerlandaise, quelques heures après sa disparition. Il y avait des lance-roquettes à l’intérieur et il aurait été piégé avec une grenade reliée à la porte par un ensemble de fils. Plus tard, les chercheurs sont tombés sur un tapis de sol dans les bois, qui aurait pu être l’endroit où le soldat avait installé son camp.

Après cela, la chasse à l’homme n’a fourni aucun nouvel indice sur l’endroit où se trouvait Conings, que les médias ont appelé « Rambo » en raison de certaines similitudes entre son histoire et le film d’action de Sylvester Stallone de 1982.

C’était jusqu’à samedi, lorsque le maire de la ville de Maaseik, Johan Tollenaere, est allé à vélo dans le parc national. Selon le responsable, à un moment donné, il a senti une forte odeur de chair en décomposition provenant des buissons et en a informé les services de secours et l’armée.

Les procureurs ont déclaré plus tard que l’odeur provenait d’un corps humain et que « selon les premières conclusions », il appartenait à Conings. Le soldat voyou s’est apparemment suicidé, mais une enquête plus approfondie sera nécessaire pour l’établir avec certitude, ont-ils ajouté.

Van Ranst a exprimé son soulagement face à la découverte des restes de Conings. Le virologue a reçu la nouvelle le jour de son anniversaire. « Je suppose que mon séjour ici dans la planque sera terminé », dit-il au journal De Morgen. « Une personne comme celle-là pour qui j’ai peu de sympathie. Van Ranst a parlé du soldat, mais a ajouté qu’il se sentait toujours pour la famille et les enfants de l’homme.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!