Le Ramayan de Ramanand Sagar revient au milieu de la controverse d’Adipurush, sachez quand et où regarder

Au milieu de la controverse Adipurush, l’emblématique télésérie Ramayana de la fin des années 1980 devrait être à nouveau télédiffusée. S’adressant à Instagram, la chaîne Shemaroo Tv a partagé la promo de l’émission à succès Ramayan et l’a sous-titrée en hindi, « Nous vous présentons à tous, chers téléspectateurs, la série mythologique de renommée mondiale » Ramayan « … Regardez « Ramayan » à partir du 3 juillet à 19h30 uniquement

sur votre chaîne préférée #ShemarooTV. »

L’émission mythologique sera diffusée à partir du 3 juillet à 19h30 sur la chaîne de télévision Shemaroo. Ramanand Sagar a réalisé Ramayana était une série populaire à la fin des années 1980. La série mettait en vedette Arun Govil comme Ram, Deepika Chikhalia comme Sita et Sunil Lahri comme Lakshman. La fin Dara Singh a dépeint Hanuman et Arvind Trivedi a été présenté comme Ravana. L’émission a été diffusée à l’origine du 25 janvier 1987 au 31 juillet 1988 et a reçu des réponses massives du public.





L’annonce du retour de l’émission sur les écrans de télévision est intervenue à un moment où elle était comparée au film pan-indien d’Om Raut, Adipurush, récemment sorti sur les réseaux sociaux. Peu de temps après que les créateurs ont dévoilé la promo des fans de Ramayan, la section des commentaires a été inondée d’émoticônes au cœur rouge. « Jai SiyaRam », a commenté un fan.

Un autre fan a écrit : « Jai Shree Ram ». Plus tôt en 2020, pendant le verrouillage du covid, Doordarshan a décidé de rediffuser la série mythologique à la demande du public, a informé le ministre de l’Information et de la Radiodiffusion (I&B) Prakash Javadekar. Parlant d »Adipurush’, le film, qui est un récit dramatique du Ramayana, a fait face à des réactions négatives sur les réseaux sociaux pour ses faibles effets visuels et ses dialogues controversés, notamment ‘marega bete’, ‘bua ka bagicha hain kya’ et ‘jalegi tere baap ki’.

Des critiques aux critiques, plusieurs personnes de partout au pays ont exprimé leur déception face à certains dialogues du film. À la suite d’une telle critique, les créateurs d’Adipurush ont réorganisé les dialogues.

S’adressant exclusivement à ANI, le fils de Ramanand Sagar, Prem Sagar, a déclaré plus tôt: « Manoj Muntashir est bien informé sur l’hindouisme. Je ne comprends pas comment il a même conçu de tels dialogues dans le film. C’est peut-être une erreur de jugement que la jeune génération aimerait. Mais vous ne pouvez pas faire cela avec le public. Ne dites pas que c’est basé sur Valmiki Ramayan, donnez-lui un autre nom. Faites-en un film « fantastique ». Mais si vous faites du Ramayan, vous ne pouvez pas blesser les sentiments. Les gens regardent cela avec dévotion. »

« J’ai vu les clips du film et j’ai eu beaucoup d’interactions avec des gens comme Sunil Lehri (qui a joué Laxman dans ‘Ramayan’ de Ramanand Sagar), donc il y a un problème. Je ne veux même pas regarder le film. Ravan était très bien informé et vous noircissez le Lanka doré (sone ki Lanka), et son regard avec 5 têtes hautes et 5 têtes baissées », a-t-il ajouté.

L’acteur Sunil Lahri, qui a joué Laxman dans « Ramayan » de Ramanand Sagar, a déclaré plus tôt à ANI : « J’ai vu le film. Je suis très déçu après avoir vu le film… La pensée qui m’a traversé l’esprit était, pourquoi suis-je allé voir le film « Je n’ai pas du tout aimé l’image. Il n’y a que deux choses que je peux dire que j’ai aimées dans le film : la musique de fond et la photographie. À part ces deux aspects, le film m’a profondément déçu. »

« Après avoir vu la photo, je n’avais aucune idée de comment réagir. En me mettant de côté, puisque j’ai joué un personnage dans le Ramayana, même les gens qui étaient assis autour de moi au théâtre n’étaient pas contents de regarder le film. Deux femmes se sont assises pour sauver l’un à l’autre, « Levons-nous et allons nous promener. Quelles bêtises regardons-nous ? À cela, la femme a dit « Voyons les effets visuels si rien d’autre ». Un homme assis à côté de moi a dit à son ami : « Qu’est-ce qu’ils montrent au nom du Ramayana ? » il ajouta.

Réalisé par Om Raut, « Adipurush » met en vedette Prabhas dans le rôle de Lord Ram, Kriti Sanon dans celui de la déesse Sita, Sunny Singh dans celui de Laxman et Saif Ali Khan dans celui de Ravan.