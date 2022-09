Le Ram 2500 Heavy Duty 2023 lance le nouveau groupe tout-terrain Rebel

Peu importe où je me trouve dans le monde, je peux toujours dire qu’il est temps pour la State Fair of Texas lorsque les constructeurs automobiles commencent à déployer leurs nouveaux camions lourds brillants. En début de semaine, c’était le nouveau Chevrolet Silverado HD. Le nouveau Ram 2500 Heavy Duty Rebel 2023, qui s’intègre dans la gamme HD du Ram juste en dessous du Catégorie Power Wagon avec une sélection d’améliorations des performances hors route installées en usine.

Le 2500 Rebel sera proposé dans une configuration à cabine multiplace avec la boîte de 6 pieds et 4 pouces. Le pick-up présente un style similaire au 2500 Power Wagon, mais avec des badges noirs spécifiques à Rebel, un capot de performance sport Mopar unique et un équipement similaire au Ram 1500 Rebel léger.

Ses roues de 20 pouces font partie de l’équipement standard, tout comme les pneus tout-terrain agressifs de 33 pouces du Rebel. Les acheteurs à la recherche de matériel roulant plus convivial trouveront des 18 en option sur la feuille de commande après le lancement. Le service de suspension est géré par la configuration de ressorts hélicoïdaux à cinq bras de Ram, mais une suspension pneumatique arrière en option est disponible, revendiquant des améliorations de conduite et de maniabilité. La traction est augmentée avec un casier arrière électronique standard et un différentiel arrière à glissement limité. Pendant ce temps, la plaque de protection du 2500 Rebel protège la boîte de transfert des rochers et autres obstacles sur la piste.

Les Heavy Duty Rebels sont livrés en standard avec le V8 Hemi de 6,4 litres de Ram associé à une transmission automatique 8HP75 à 8 vitesses. Ce moteur à essence est doté d’une technologie de désactivation des cylindres pour aider à stimuler l’économie sur l’autoroute et produit 410 chevaux et 429 lb-pi de couple. L’équipement du Hemi V8 déverrouille également le treuil Warn de 12 000 livres installé en usine du Rebel, qui comprend un guide-câble unique et une ligne synthétique qui résiste au vrillage et à l’effilochage.

Les types rebelles à la recherche d’un peu plus de grognement devraient se tourner vers le turbo diesel à sortie standard Cummins de 6,7 litres en option. Ce six cylindres en ligne à grosse cylindrée développe 370 ch et 850 lb-pi de couple via une transmission automatique 68FRE à six rapports. Quel que soit le moteur que vous choisissez, le Heavy Duty 2500 Rebel est conçu pour une capacité de remorquage de 16 870 livres ou une charge utile de 3 140 livres.

RAM



À l’intérieur, les conducteurs trouveront trois options de rembourrage différentes – tissu, cuir Bristol et cuir Natura Plus complet – avec des configurations de banquette et de siège baquet. Le tableau de bord de Rebel peut être équipé d’un groupe de jauges numériques sans cadre de 12 pouces et de l’infodivertissement à écran tactile Uconnect de 12 pouces de Ram. Le système de caméra panoramique à 360 degrés de série comprend une vue vers l’avant qui aide à éviter les obstacles hors route et une vue de la remorque qui affiche les deux côtés d’une remorque lors du remorquage.

Le rétroviseur numérique en option dispose également d’un mode de remorquage qui lui est propre. Le reste de la suite d’options d’aide à la conduite est complétée par une croisière adaptative, un avertissement de collision avant à pleine vitesse, une assistance au maintien de voie, une surveillance des angles morts, une alerte de croisement arrière et des phares automatiques.

Après avoir fait ses débuts aux Texans cette semaine, le Ram Heavy Duty 2500 Rebel 2023 sera mis en vente dans tout le pays plus tard cette année (quatrième trimestre de 2022) à un prix de départ suggéré de 68 940 $, y compris les frais de destination de 1 895 $.