Roaring Kitty – qui est Keith Gill, 34 ans, ancien éducateur financier pour une société d’assurance du Massachusetts – est désormais devenu une figure centrale de la frénésie boursière de cette semaine. Inspirés par lui et une petite équipe d’investisseurs individuels qui se sont rassemblés autour de lui, des hordes de jeunes traders en ligne ont pris l’action de GameStop dans une course folle, se confrontant à des hedge funds sophistiqués et bouleversant les normes de Wall Street.

Mais Roaring Kitty n’a pas été découragé. Au cours de l’année suivante, il a commencé à tweeter fréquemment sur GameStop et à réaliser des vidéos YouTube et TikTok sur son investissement. Il a également commencé à diffuser en direct ses idées financières. D’autres utilisateurs de Reddit avec des surnoms comme Ackilles et Bowlerguy92 ont commencé à suivre chacun de ses mouvements et à s’empiler dans GameStop.

Travaillant loin des bureaux financiers bien nantis, M. Gill et ses fans ont socialisé sur Reddit et YouTube et ont utilisé des plateformes de trading en ligne sans frais comme Robinhood et WeBull. Beaucoup étaient tellement dévoués à leur investissement GameStop qu’ils passaient des heures chaque semaine à discuter dans la section des commentaires des vidéos de M. Gill, à se plonger dans les documents financiers de la société et les détails obscurs sur les flux de trésorerie disponibles et les consoles de jeux vidéo.

Leur démonstration de force cette semaine souligne comment les marchés financiers ont changé en fusionnant avec le monde des médias sociaux et une jeune génération de traders qui ont été habilités par les plateformes en ligne. Cela a également rendu certains de cette nouvelle génération extrêmement riches.

Mardi, M. Gill a publié une photo sur Reddit qui montrait que son pari de 53 000 $ sur GameStop avait grimpé en flèche pour atteindre 48 millions de dollars. (Ses avoirs n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.) Le message a été «voté pour» – l’équivalent d’être aimé – plus de 140 000 fois par d’autres utilisateurs. GameStop, qui s’échangeait à 4 $ il y a un an, a clôturé jeudi à 193 $ après avoir atteint plus de 480 $ plus tôt dans la journée.