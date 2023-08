Le rallye piloté par l’IA de Nvidia a fait grimper le multiple des bénéfices à celui de Tesla

Après la route du marché de l’année dernière dans les actions technologiques, tous les grands noms de l’industrie ont rebondi en 2023. Mais une entreprise les a largement éclipsés : Nvidia .

Poussées par une longueur d’avance de plus de dix ans dans le type de puces et de logiciels d’intelligence artificielle désormais convoités dans la Silicon Valley, les actions Nvidia ont augmenté de 180% cette année, battant tous les autres membres du S&P 500. Le deuxième plus grand gagnant de l’indice est Parent Facebook Méta qui est en hausse de 151 % à la clôture de vendredi.

Nvidia est désormais évaluée à plus de 1 000 milliards de dollars, ce qui en fait la cinquième entreprise américaine la plus précieuse, derrière les géants de la technologie Amazone , Pomme , Microsoft et Alphabet .

Bien que Nvidia ne porte pas le nom familier de ses pairs technologiques à méga capitalisation, sa technologie de base est l’épine dorsale du nouveau produit le plus en vogue qui menace rapidement de tout perturber, de l’éducation et des médias à la finance et au service client. Ce serait ChatGPT.

Le chatbot viral d’OpenAI, largement financé par Microsoft , ainsi que des modèles d’IA d’une poignée de startups bien financées, reposent tous sur les unités de traitement graphique (GPU) de Nvidia pour fonctionner. Ils sont largement considérés comme les meilleures puces pour la formation de modèles d’IA, et les prévisions financières de Nvidia suggèrent une demande insatiable.

Les puissantes puces H100 de la société coûtent environ 40 000 $. Ils sont balayés par Microsoft et OpenAI par milliers.

« Pour faire court, ils ont le meilleur des meilleurs GPU », a déclaré Harsh Kumar, analyste de Piper Sandler, qui recommande d’acheter l’action. « Et ils les ont aujourd’hui. »

Même avec tout cet élan et une demande apparemment insatiable, le cours de l’action de Nvidia contient une multitude d’hypothèses sur la croissance, notamment le doublement des ventes au cours des prochains trimestres et le quasi-quadruplement du bénéfice net de cet exercice.

Certains investisseurs ont décrit le titre comme prix pour la perfection. En regardant les 12 derniers mois de bénéfices de l’entreprise, Nvidia a un ratio cours/bénéfice de 220, ce qui est incroyablement riche même par rapport aux entreprises technologiques notoirement de grande valeur. Le ratio P/E d’Amazon est de 110, et de Tesla est à 70, selon FactSet.

Si Nvidia devait répondre aux projections des analystes, le prix actuel semble toujours élevé par rapport à la plupart de l’industrie technologique, mais certainement plus raisonnable. Son ratio P/E pour les 12 prochains mois de revenus est de 42, contre 51 pour Amazon et 58 pour Tesla, selon les données de FactSet.

Lorsque Nvidia publiera ses bénéfices plus tard ce mois-ci, les analystes s’attendent à un chiffre d’affaires trimestriel de 11,08 milliards de dollars, selon Refinitiv, ce qui marquerait une augmentation de 65 % par rapport à l’année précédente. C’est légèrement plus élevé que les prévisions officielles de Nvidia d’environ 11 milliards de dollars.

Les investisseurs font le pari qu’au-delà de ce trimestre et du suivant, Nvidia pourra non seulement surfer sur la vague de l’IA pendant un certain temps, mais qu’elle s’imposera également grâce à la concurrence croissante de Google et DMLA et éviter tout problème majeur d’approvisionnement.

Il y a aussi les risques qui accompagnent tout stock volant trop haut trop vite. Les actions Nvidia ont chuté de 8,6 % cette semaine, contre une baisse de 1,9 % du Nasdaq, sans aucune mauvaise nouvelle pour provoquer une telle baisse. Il s’agit de la plus forte baisse hebdomadaire de l’action Nvidia depuis septembre de l’année dernière.

« En tant qu’investisseurs, nous devons commencer à nous demander si l’excitation suscitée par toutes les grandes choses que Nvidia a faites et pourrait continuer à faire est déjà intégrée à cette performance », a déclaré Christopher Gannatti, analyste chez WisdomTree. écrit dans un message jeudi. « Les attentes élevées des investisseurs sont l’un des obstacles les plus difficiles à surmonter pour les entreprises. »