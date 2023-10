Le rallye Gênes-Kingston échoue dans la défaite finale régionale – Shaw Local

HINCKLEY – Quelques minutes après la mi-temps, Gênes-Kingston est passé d’égalité avec Westminster Christian à un retard de trois points lors du match de championnat régional Hinckley-Big Rock de classe 1A mercredi.

Ce n’était certainement pas la direction que les Cogs espéraient prendre, mais ils n’ont pas abandonné, effectuant un retour qui a échoué de peu lors d’une défaite 5-4 de fin de saison par une nuit pluvieuse.

« Nous avons presque réussi ce retour », a déclaré l’attaquant senior des Cogs Michael Botello. « Nous avons tout donné, à 100 %. Je suis heureux que nous n’ayons pas abandonné. Nous avons joué jusqu’au bout.

Westminster Christian (17-2-1) avait battu les Cogs 4-1 le 3 octobre, mais a boité jusqu’à la mi-temps, dans l’impasse à 1-tous.

« Tout le monde était contre les autres parce que nous pensions que nous avions très mal joué cette première mi-temps », a déclaré Jaxson Schultze, senior des Warriors. « Nous étions tous déprimés et en colère contre nous-mêmes et nous parlions comme si nous devions le ramener au jeu sinon nous allions le perdre. Et quand c’est 1-1 comme ça, le prochain but va déterminer le reste du match à mon avis.

Les Warriors ont eu besoin de moins d’une minute pour prendre l’avantage 2-1 en seconde période après un petit va-et-vient entre Schultze et le senior Stephen Boldt.

« Je l’ai passé à Jaxson sur la touche et il l’a renvoyé au milieu et il n’y avait personne sur moi », a déclaré Boldt. « Je me suis retourné et je l’ai tiré dans le coin inférieur. »

Schultze a ensuite suivi avec un tir en ligne qu’il a courbé juste à l’intérieur du premier poteau un peu plus de cinq minutes après le début de la seconde période pour porter le score à 3-1.

L’étudiant en deuxième année Jake Arnold a ensuite rejoint le barrage des buts avec une tête avec 32:27 à jouer pour porter le score à 4-1.

« L’entraîneur nous a essentiellement dit que nous devions commencer vite et marquer ce premier but », a déclaré Boldt. « Nous savions que nous ne pouvions pas être frustrés. C’était très différent de la dernière fois que nous les avons joués. Ils ont définitivement mieux planifié le match et ils savaient qui étaient nos bons joueurs, et ils ont doublé et triplement marqué moi et Jaxson au milieu. Nous avons normalement deux attaquants et ils jouaient avec cinq défenseurs donc c’était difficile de faire les choses, mais nous avons percé, évidemment, nous avons marqué cinq buts.

Le début de ce qui s’est avéré être un tour du chapeau de l’attaquant de Genoa-Kingston John Wolcott s’est produit avec 21:06 à jouer dans la première demie. Le senior a décoché un tir à l’intérieur du deuxième poteau depuis le côté gauche de la surface.

L’avance a été courte puisque Boldt a répondu environ trois minutes plus tard avec un court coup franc qui n’a pas été touché avant de s’installer dans le filet.

Wolcott a déclenché la tentative de rallye des Cogs lorsqu’il a marqué lors d’une contre-attaque avec 24:09 à jouer pour en faire un match 4-2.

Un penalty de Schultze avec 16:13 à jouer a porté le score à 5-2, mais les Cogs l’ont écarté.

« Nous avons contrôlé la majeure partie du dernier match, qui s’est déroulé bien plus facilement que ce soir », a déclaré Schultze. « Je pense que le terrain mouillé nous a en quelque sorte déstabilisés, et une fois que nous avons mené trois buts, nous nous sommes tous détendus, et c’est à ce moment-là qu’ils ont commencé à revenir et à ramener ce feu dans le match. »

Dès le début, les Cogs (12-7-3) ont combattu l’adversité, perdant le gardien partant Jaime Serna à cause d’une blessure avec 34 :15 à jouer en première mi-temps. L’étudiant de première année Chris Fuentes l’a remplacé et a réalisé quelques arrêts intéressants, mais les Warriors étaient souvent implacables dans leur attaque.

« J’imagine que ça devait être effrayant d’être un étudiant de première année », a déclaré le défenseur senior des Cogs Brandon Hernandez-Villalobos. « Nous avons gardé le moral. Je pense que notre équipe a plutôt bien fait. Nous ne nous sommes pas laissé abattre par le score. Nous avons gardé l’énergie et nous avons presque pu revenir. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus, mais nous avons accompli de belles choses même si notre saison s’est terminée de cette façon.

Les Warriors n’avaient accordé que 11 buts et n’en avaient pas accordé plus de deux dans aucun match.

« Nous avons eu plus de tirs au but et plus de possession que la dernière fois », a déclaré Botello. « Nous pensions avoir une bonne occasion aujourd’hui, mais nous n’y sommes pas parvenus à la fin. »

Westminster Christian affrontera Richmond-Burton samedi matin dans une demi-finale de section de classe 1A dans l’Oregon.