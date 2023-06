Le rallye du marché s’est étendu à Caterpillar, Emerson, Honeywell, Linde

Le récent rallye alimenté par la technologie à Wall Street s’élargit et profite à d’autres domaines de notre portefeuille diversifié. Nos quatre actions axées sur l’industrie – Caterpillar (CAT), Emerson Electric (EMR), Honeywell (HON) et Linde (LIN) – ont toutes pris de l’ampleur au cours des trois derniers mois. Jim Cramer a fourni une mise à jour complète sur chaque entreprise lors de la réunion mensuelle du club en juin, mercredi. Avant de parler nom par nom, examinons ce qui motive ce nouveau marché haussier confirmé, qui a été lancé la semaine dernière lorsque le S&P 500 a clôturé plus de 20 % au-dessus de son creux d’octobre 2022. Jim a appelé la fin des marchés baissiers il y a des mois, mais il a récemment encouragé les investisseurs à prendre des bénéfices dans un marché suracheté animé par l’enthousiasme de l’intelligence artificielle. Il a également prêché les vertus d’un portefeuille diversifié, qui a pris une urgence supplémentaire après la réunion de juin de la Réserve fédérale. Le marché s’est d’abord fortement vendu mercredi après-midi après la soi-disant « pause hawkish » de la Fed dans son cycle de hausse des taux d’intérêt. Les responsables de la Fed ont souligné qu’il s’agissait d’une pause dans le resserrement, pas de la fin. En fait, la déclaration de principe post-réunion indiquait que deux autres hausses étaient probables cette année. Le président de la Fed, Jerome Powell, lors de sa conférence de presse, a déclaré qu’il était toujours préoccupé par l’inflation malgré des données récentes plus fraîches. À la clôture, le Dow Jones Industrial Average a réduit certaines de ses pertes et le S&P 500 et le Nasdaq sont devenus positifs. « La technologie n’est pas le seul jeu en ville », a déclaré Jim lors de la réunion du Club avant la décision de la Fed, ajoutant que lorsque la technologie finira par baisser, les investisseurs voudront être dans les valeurs cycliques ou les actions liées plus étroitement à l’économie. « La chose dont je suis le plus fier en ce moment, c’est que nous avons conservé les industriels. … Notre passage aux cycliques va nous faire beaucoup parce que même si la technologie est un rallye imparable, il s’arrêtera un jour. » Le secteur industriel est vital pour la croissance économique. Les entreprises de ce secteur sont impliquées dans la production d’objets d’économie réelle tels que les machines de construction, les dispositifs de fabrication intelligente, les composants aérospatiaux et les gaz industriels – pour ne citer que quelques-uns des domaines dans lesquels nos participations sont engagées. des catalyseurs pour nos avoirs industriels, notamment l’engagement du gouvernement américain envers les dépenses d’infrastructure, les initiatives mondiales de décarbonation et l’automatisation industrielle. Voici une mise à jour sur chacune de nos participations axées sur l’industrie et les dernières réflexions de Jim sur la façon de jouer chaque action à l’avenir. Caterpillar Caterpillar, le premier fabricant mondial d’équipements de construction et d’exploitation minière, a vu ses actions gagner 16 % au cours du mois dernier. Le PDG de la société, Jim Umpleby, a participé à la 39 e conférence annuelle de Bernstein le 1er juin, fournissant des commentaires optimistes sur l’état de l’entreprise. La société a annoncé un premier trimestre très solide en avril et sur la base de la solidité de ces résultats, Umpleby a souligné que l’année 2023 sera meilleure que prévu. L’activité de CAT en Chine, qui représente généralement 5 % à 10 % de son activité, sera moindre cette année alors que le pays continue sur la voie de la reprise économique post-Covid. Néanmoins, la performance globale de l’entreprise dans le domaine de la construction devrait être solide. CAT YTD mountain Performance des actions de Caterpillar depuis le début de l’année. Le point de vue du Club : Caterpillar est un bénéficiaire des dépenses d’infrastructure et fédérales et n’est pas aussi tributaire de la Chine que ce que le marché pense. Nous sommes encouragés par les remarques d’Umpleby qui suggèrent que la demande d’équipements et de services CAT est robuste. Malgré la récente course de l’action, Jim estime que les actions de CAT peuvent augmenter. Nous ne prévoyons pas encore de réaliser des gains car le titre est encore trop bon marché, se vendant à 13,7 fois les bénéfices. Jim Wednesday a qualifié CAT de « l’une des actions les plus sous-évaluées du portefeuille », car les fonds fédéraux de la loi gouvernementale sur la réduction de l’inflation n’ont pas encore été débloqués, ce qui finira par affluer dans le pipeline de CAT. La société a de solides antécédents en matière de flux de trésorerie disponibles solides, un bilan solide et un historique de croissance de son dividende. En fait, Caterpillar a annoncé mercredi une augmentation de 8 % de son dividende à 1,30 $ par action, ce qui adoucit notre dossier d’investissement. Emerson Electric Nous n’étions pas du tout satisfaits lorsque la direction du géant industriel Emerson Electric a décidé d’acquérir National Instruments (NATI), dans le cadre d’une première offre hostile et a dépassé son prix initial sur l’accord. Mais maintenant qu’Emerson a dépassé l’incertitude de l’accord, nous nous concentrons davantage sur la manière dont l’entreprise exécutera la stratégie d’automatisation et de logiciel décrite au moins la Journée des investisseurs de l’année. Pour toutes ces raisons, Jim a déclaré que le stock d’EMR était « coincé dans la boue ». Nous aimerions que la direction surmonte ces domaines, car la société est un chef de file de l’industrie avec un solide portefeuille de solutions technologiques. Les actions EMR ont bondi d’environ 5 % au cours des 30 derniers jours. Jeudi, HSBC a mis à niveau Emerson pour acheter en attente et relève son objectif de cours sur l’action à 100 $ par action contre 79 $. Les analystes qualifient EMR de « pure-play d’automatisation complètement transformé ». EMR YTD montent la performance des actions d’Emerson Electric depuis le début de l’année. L’avis du Club : La direction a laissé tomber le prix payé pour National Instruments, mais il est maintenant temps de se concentrer sur les fondamentaux, qui ont montré une dynamique encourageante. Jim croit que les parts d’EMR sont en train d’augmenter. Emerson a réalisé un solide deuxième trimestre fiscal en mai tout en relevant ses perspectives pour l’ensemble de l’année. L’entreprise doit également être bénéficiaire de la transition énergétique carbone propre. C’est également un partenaire technologique important grâce à ses offres de solutions technologiques et les investissements de l’entreprise dans l’industrie chimique stimulent également la croissance. Cette activité diversifiée est l’un des facteurs clés qui distingue Emerson en tant que leader du marché et la raison pour laquelle nous tenons le coup. L’action EMR verse également un rendement de dividende annuel sain de 2,5 % et est un véritable aristocrate du dividende. Jim a dit qu’il était temps d’acheter le DME. Honeywell Honeywell a un leadership exceptionnel. Il y a un nouveau PDG, Vimal Kapur, un vétéran de Honeywell qui travaille dans l’entreprise depuis 34 ans. La division défense et aérospatiale d’Honeywell est très solide et est considérée comme l’un des leaders du marché. Lors de la Wells Fargo 2023 Industrials Conference, le directeur financier d’Honeywell a déclaré mercredi qu’il commençait à voir la Chine s’améliorer. Alors que les activités de Honeywell en Chine ont connu une croissance à un chiffre en pourcentage au premier trimestre, Lewis voit une accélération au deuxième trimestre. HON YTD mountain Performance des actions de Honeywell depuis le début de l’année. L’avis du Club : Jim s’attend à ce que les actions de Honeywell augmentent à partir d’ici alors que le marché s’élargit au-delà d’une poignée d’actions technologiques. Nous gardons le cap car Honeywell continue de développer son pipeline après avoir commencé l’année avec un carnet de commandes solide. « Lorsque le marché s’étend au-delà de la technologie, nous sommes au bon endroit avec Honeywell », a déclaré Jim. Si les investisseurs n’ont pas d’actions HON, Jim a déclaré qu’il était temps d’en acheter, les qualifiant de « l’une des actions les moins chères du portefeuille ». Linde Linde, la plus grande entreprise de gaz industriel au monde, a atteint un mercredi sans précédent. Linde a un solide carnet de commandes qui soutient les attentes de la direction en matière de croissance continue des bénéfices. Même si ses produits et services sont destinés aux marchés finaux industriels, les activités de Linde ne sont généralement pas soumises à des fluctuations saisonnières et peuvent donc être résilientes dans différents climats économiques. Avec le fort gain de 14% de LIN d’une année sur l’autre, les investisseurs pourraient être tentés de verrouiller certains gains. Jim a dit qu’il pourrait y avoir plus d’avantages à venir. LIN YTD mountain Performance des actions de Linde depuis le début de l’année. L’avis du Club : nous sommes heureux de voir une hausse des actions de LIN, mais nous ne sommes pas prêts à prendre des bénéfices car nous pensons que l’action est prête à exploser davantage. « Nous détenons Linde à long terme car il existe une demande mondiale continue pour ses gaz industriels, son pouvoir de fixation des prix, une solide exécution et des rendements continus pour les actionnaires via des dividendes et des rachats. Pour une mise à jour sur le reste des actions du portefeuille, consultez notre réunion mensuelle à feu rapide. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CAT, HON, EMR, LIN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Des excavatrices Caterpillar sont exposées à la vente chez le concessionnaire Whayne Supply Co. à Louisville, Kentucky, le 27 janvier 2020. Luc Sharett | Bloomberg | Getty Images