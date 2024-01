Le rallye de St. John’s échoue dans une défaite écrasante contre le n°17 ​​Marquette

Basket-ball universitaire

Il y a à peine 10 jours, St. John’s a quitté le Jardin exubérant, croyant qu’il était en route.

Il était à égalité au sommet du classement Big East, réalisant son meilleur départ en championnat en 23 ans.

Cela semble tellement plus long. Depuis, rien ne va plus.

St. John’s a perdu trois matchs consécutifs après le revers 73-72 de samedi après-midi contre le numéro 17 Marquette, perdant ainsi une avance de 10 points en première mi-temps.

La défense des Johnnies était introuvable après la mi-temps, permettant aux Golden Eagles de tirer un ridicule 75 pour cent du terrain lors d’une démolition en seconde période.

Le retour de Rick Pitino sur la touche – il a raté la défaite déséquilibrée contre Seton Hall en raison d’un combat contre le COVID-19 – n’a pas résolu tous les problèmes auxquels cette équipe est confrontée, même si elle a organisé un rassemblement furieux dans les dernières minutes.

“C’est vraiment difficile, une autre défaite d’un point”, a déclaré RJ Luis Jr.. « Si nous avions eu une possession supplémentaire, nous aurions pu gagner le match. Nous avions vraiment besoin de cette victoire et nous n’avons pas pu l’obtenir.

Daniss Jenkins du St. John’s Red Storm se dirige vers le panier alors qu’Oso Ighodaro #13 des Marquette Golden Eagles défend pendant la première mi-temps samedi. Robert Sabo pour le NY Post

Après avoir absorbé une séquence de 28-0 lors de la non-présentation à Newark, St. John’s était au bout d’une séquence de 28-10 en deuxième mi-temps, samedi.

Les co-stars Joel Soriano et Daniss Jenkins ont pataugé jusqu’à cette éclatement tardif.

Jenkins a commis six revirements et Soriano a encore eu peu d’impact, produisant 11 points et neuf rebonds.

Le meilleur joueur des Johnnies était Luis, qui a marqué un record de 20 points, et Chris Ledlum a ajouté 13 points, 11 rebonds et quatre passes décisives.

La défense des Johnnies, cependant, était le problème.

Cela n’a tout simplement pas pu arrêter Marquette après la pause, accordant 45 points en seconde période.

Après avoir raté leurs 11 tentatives à 3 points dans la première mi-temps, les Golden Eagles (13-5, 4-3) ont réussi un 6-en-9 en profondeur au cours des 20 dernières minutes.

L’entraîneur de St. John’s, Rick Pitino, a vu son équipe perdre un troisième match consécutif. Robert Sabo pour le NY Post

Cela n’a pas aidé que Nahiem Alleyne (entorse de la cheville droite) ait été perdu en première mi-temps et que Jordan Dingle (COVID-19) soit resté absent.

Le joueur en titre de l’année dans le Big East, Tyler Kolek, était à son meilleur après un départ lent, terminant avec 15 points, 11 passes décisives et six rebonds, et Oso Ighodaro avait 17 points.

St. John’s (12-7, 4-4) s’est rapproché d’un point en retard et a eu plusieurs occasions d’égaliser ou de prendre l’avantage, mais n’a pas réussi à surmonter l’obstacle.

Ledlum a raté un feu vert à 3 points dans les dernières secondes, et Jenkins a raté un lancer franc à 38,9 secondes de la fin et son 3 points au buzzer a été terriblement court.

Zuby Ejiofor du St. John’s Red Storm lance un tir alors que Ben Gold #12 des Marquette Golden Eagles est trop tard pour se défendre. Robert Sabo pour le NY Post

Pitino pensait que ça allait entrer, tout comme son meneur, qui regrettait de ne pas avoir suffisamment suivi le tir.

« Je ne peux pas rêver d’un meilleur tir que celui-là. Il était grand ouvert », a déclaré Pitino. «Je suis tombé en pensant que ça allait entrer. Je pensais que c’était mort. Je pensais que le tir de Ledlum était juste. Évidemment, à 71 ans, ma vue n’est pas excellente.

Par la suite, Pitino s’est montré étonnamment optimiste.

Il a adoré le combat, l’agitation et le courage tout au long de la séquence, la séquence de 14-2 avec laquelle St. John’s a clôturé.

Marquette n’a réussi que deux lancers francs au cours des 6h20 finales et a commis trois revirements.

Cette réponse a fait défaut contre Seton Hall, mais pas samedi après-midi.

Joel Soriano du St. John’s Red Storm réagit sur le terrain à la fin de la seconde moitié lorsque le St. John’s Red Storm a joué contre les Marquette Golden Eagles. Robert Sabo pour le NY Post

C’était un pas en avant, en particulier contre deux des trois meilleurs gardes de l’équipe.

Sur les quatre défaites de St. John’s en championnat, trois ont été enregistrées par un total de six points contre le n°1 du Connecticut, Marquette et le n°18 Creighton.

« Ce sont trois équipes que vous pourriez classer dans le top 10 du pays. Nous sommes en train de reconstruire, et dans les trois matchs, nous n’aurions pas dû gagner, mais nous aurions pu gagner”, a déclaré Pitino. « Je pense que nous avons fait un pas de géant, parce que nous nous améliorons. … Ce soir, à six minutes de la fin du match, ils ont recherché la grandeur.

« À six minutes de la fin, nous aspirions à être grands. Je sais que nos joueurs sont blessés par cette défaite, mais ils devraient être blessés par Seton Hall, mais pas par cette défaite.

Daniss Jenkins du St. John’s Red Storm réagit sur le terrain à la fin de la seconde moitié lorsque le St. John’s Red Storm a joué contre les Marquette Golden Eagles. Robert Sabo pour le NY Post

Pitino voulait préciser qu’il était bouleversé par la défaite, tout comme ses joueurs.

Mais il y avait beaucoup de choses à apprécier dans les six dernières minutes.

Peut-être que la prochaine fois, St. John’s trouvera un moyen de l’emporter la prochaine fois qu’elle se retrouvera dans une situation similaire.

«Nous savons que nous le ferons [beat these teams]”, a déclaré Jenkins. “Je sais que nous aurons ces équipes lorsque nous les reverrons.”











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo