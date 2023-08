Le rallye de Man Utd est encore difficile à dire si l’équipe de Ten Hag est bonne

MANCHESTER, Angleterre – Cela ne s’est pas passé comme Erik ten Hag l’avait imaginé, mais peut-être que la manière dont Manchester United a remporté la victoire sur Nottingham Forest était exactement ce dont ils avaient besoin. Encaisser deux buts en quatre minutes ne fait jamais partie du plan mais, poussés par le public d’Old Trafford, ils ont trouvé une réponse que Ten Hag ne peut qu’espérer qui insufflera un peu de vie à un début de saison qui a été au mieux décevant.

Comment United n’a perdu qu’un seul de ses trois premiers matchs est un mystère, et le plus grand point positif est qu’ils ont en quelque sorte obtenu six points alors qu’ils auraient pu être nuls. Il est difficile de savoir si la victoire 3-2 de samedi contre Forest, aussi excitante soit-elle, est un résultat pour relancer la campagne ou si le retour ne sert qu’à masquer les fissures.

Par la suite, Ten Hag a choisi de se concentrer sur les bons moments après ce qu’il a admis être « un début d’horreur ».

« Je leur ai donné deux buts et j’ai commis des erreurs, mais je suis très satisfait du retour, du leadership, de la façon dont nous sommes restés calmes et posés », a-t-il déclaré. « Nous avons respecté nos plans et avions la conviction de renverser la situation. Je pense que nous avons joué un très bon football et marqué de très bons buts.

« C’est un jalon, absolument. Nous avons vu que cette équipe peut rebondir. Si vous réalisez un tel départ, vous devez vous en remettre. Ce n’est pas facile, mais félicitations à l’équipe. »

Après la controverse entourant le traitement de l’affaire Mason Greenwood et les blessures de Mason Mount et Luke Shaw, on a senti pendant les cinq premières minutes que United était déterminé à aggraver encore une mauvaise semaine.

Il a fallu trois minutes et 47 secondes à Forest pour marquer deux fois, le premier lorsque Taiwo Awoniyi a marqué pour le septième match consécutif de Premier League lorsqu’il a terminé une contre-attaque depuis un corner de United et de nouveau lorsque le coup franc de Morgan Gibbs-White a frappé. Willy Boly se met au visage et entre en jeu. Deux buts calamiteux pour résumer le début chaotique de l’équipe locale.

Christian Eriksen a retiré un but pour United, mais Forest aurait repris l’avantage de deux buts à la mi-temps si le tir de Gibbs-White n’avait pas touché son coéquipier Awoniyi alors qu’il se dirigeait vers le coin du filet.

Une seconde mi-temps chaotique comprenait l’égalisation de Casemiro, un carton rouge pour Joe Worrall et le vainqueur de Bruno Fernandes sur penalty. Passionnant, oui, mais convaincant ? Absolument pas.

Mené par deux au cours des quatre premières minutes contre Nottingham Forest, il a fallu le penalty tardif de Bruno Fernandes pour que Manchester United remporte une victoire de retour. Nick Potts/PA Images via Getty Images

« Je pense que chaque équipe au départ a des domaines dans lesquels elle doit s’améliorer et nous en avons aussi, et nous devons y progresser si nous voulons réussir », a déclaré Ten Hag. « Mais vous voyez aussi que cette équipe a un grand caractère, il y a beaucoup d’esprit et d’énergie et ils ont trouvé un moyen de gagner un si grand compliment.

« Nous avons la personnalité. Dans certains moments, nous pouvons certainement nous améliorer, mais en général, cette équipe a le caractère pour rebondir à tout moment. »

Aussi exaltant que cela puisse être de revenir après deux buts d’avance pour gagner, le fait que la riposte était nécessaire ne fera rien pour calmer les inquiétudes des supporters quant à l’avenir de cette saison.

United semble vulnérable défensivement, une situation qui a été exacerbée par les blessures de Shaw et de son compatriote Tyrell Malacia. Et pour ne rien arranger, le défenseur central Raphaël Varane a été contraint de sortir à la mi-temps contre Forest et a été remplacé par Victor Lindelöf.

Au milieu de terrain, il y a eu des moments où Casemiro semblait à nouveau débordé – comme il l’a fait lors de ses passages contre Wolverhampton Wanderers et Tottenham Hotspur – tandis qu’Antony avait du mal à avoir un impact et avait la chance de rester sur le terrain jusqu’à la 85e minute.

Avec la signature estivale de 72 millions de livres sterling Rasmus Hojlund toujours blessé et Marcus Rashford clairement plus efficace sur la gauche, Ten Hag a été contraint de choisir Anthony Martial comme avant-centre et, comme c’est souvent le cas avec le Français, il a très peu contribué avant d’être remplacé. tôt. Cela n’aurait pas dû être une surprise étant donné que Martial n’a pas terminé 90 minutes dans un match de Premier League depuis janvier 2021.

Par la suite, le manager de Forest, Steve Cooper, a parlé des fines marges qui avaient décidé du match, y compris le tir bloqué de Gibbs-White, le carton rouge et le penalty.

« Je ne vais pas trop parler car je ne veux pas avoir d’ennuis, mais j’ai été surpris de la rapidité avec laquelle les décisions ont été prises », a déclaré Cooper, interrogé sur la décision de l’arbitre Stuart Attwell d’expulser Worrall pour avoir retiré Fernandes et pour accorder à United un penalty pour un défi sur Rashford.

« Pour les décisions qui peuvent définir un match, les arbitres ont tendance à prendre un peu plus de temps », a ajouté Cooper. « J’ai été surpris de la rapidité avec laquelle les décisions ont été prises. »

Après des victoires serrées contre les Wolves et Forest et une performance désastreuse contre les Spurs, il est difficile de savoir si cette équipe de United prend simplement son temps pour trouver son rythme ou si elle n’est tout simplement pas très bonne.

Un voyage aux Emirats pour affronter Arsenal le week-end prochain devrait être plus éclairant et contribuera grandement à montrer s’ils sont prêts à se battre pour terminer dans le top quatre ou s’ils peuvent viser plus haut.

Le début de saison de United a été rempli de questions et malgré une victoire palpitante contre Forest, il reste encore des réponses à ces questions.