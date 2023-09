Le rallye de 2 retraits des Orioles en 9e est perdu dans la défaite 9-8 contre les Guardians alors que l’enclos des releveurs est encore une fois trop demandé – Twin Cities

Au cours du mois qui a suivi la blessure au coude de Félix Bautista, les Orioles n’ont étonnamment pas souvent souffert de l’absence du plus proche All-Star. Mais les effets de deux semaines consécutives de matchs commencent à se faire sentir.

Baltimore a perdu contre les Guardians de Cleveland, 9-8, vendredi soir, la troisième défaite consécutive de l’équipe, chaque fois sur un releveur. Yennier Cano, un autre All-Star qui a été le principal remplaçant de Bautista par les Orioles, a gâché un échange des Orioles en début de neuvième en accordant un doublé de deux points à David Fry.

Le seul baume de la soirée a été la chute des Rays de Tampa Bay face aux Blue Jays de Toronto, ramenant le numéro magique de Baltimore pour ramener la Ligue américaine Est à six.

« C’est une défaite difficile », a déclaré le manager Brandon Hyde. « Nous n’avons tout simplement pas bien lancé. »

La défaite a marqué un autre match récent au cours duquel on a demandé beaucoup de choses à l’enclos des releveurs des Orioles alors qu’ils disputaient leur 15e des 17 matchs consécutifs. Au cours de cette période, les Orioles ont parcouru les releveurs optionnels dans leur dernier emplacement dans l’enclos des releveurs, s’efforçant de garder des armes fraîches disponibles. Depuis son dernier jour de congé le 7 septembre, Baltimore a compté en moyenne plus de quatre releveurs par match avec une MPM de 4,66 dans l’enclos des releveurs, ce qui signifie que l’unité permet un point mérité toutes les deux manches.

Hyde a déploré l’incapacité de Baltimore à ranger les frappeurs vendredi; le taux de retrait au bâton de l’enclos des releveurs au cours des 15 derniers matchs est de 13,9 %, aucune autre équipe n’entrant dans la journée avec ce chiffre inférieur à 18 %. Avant de subir une déchirure partielle du ligament collatéral ulnaire le 25 août, le taux de retrait au bâton de Bautista de 46,4 % était en tête des majors.

« Je pense que non seulement nous, mais aussi le baseball dans son ensemble, lui manque », a déclaré Cano par l’intermédiaire de l’interprète de l’équipe Brandon Quinones. « Évidemment, il est allé là-bas et [closed] meilleur que quiconque, donc il nous manque définitivement, mais nous essayons juste d’y aller et de faire le travail. Ce soir, nous avons perdu la bataille, mais nous n’avons pas encore vraiment perdu toute la guerre.

Après une course sans personne et deux retraits contre le plus proche All-Star de Cleveland, Emmanuel Clase, les Orioles (95-59) se sont ralliés pour une paire de points. Clase a frappé Anthony Santander sur un compte de 1-2 et a accordé un simple sur le terrain à Ryan O’Hearn, et les deux coureurs ont avancé sur un terrain sauvage avant que le double d’Aaron Hicks sur la ligne ne les ramène à la maison.

Sixième releveur du match de Baltimore, Cano a pris l’avance 1-2 sur le premier frappeur du neuvième, Andrés Giménez, mais a cédé un double, mettant rapidement le coureur égalisateur en position de but. Un ballon au sol a avancé Giménez à la troisième place, et Hyde a choisi de marcher intentionnellement Will Brennan, un frappeur gaucher, pour que Cano affronte Fry, un frappeur droitier, avec la possibilité que le plomb obtienne un double jeu de fin de match.

Au lieu de cela, mettre le point gagnant potentiel sur la base s’est retourné contre lui lorsque Fry a lancé le plomb du premier lancer de Cano contre le mur au centre gauche, marquant Giménez et Brennan et mettant fin au match. Le barrage a temporairement maintenu les Guardians (74-81) dans la course aux séries éliminatoires, mais les Twins du Minnesota les ont éliminés et ont assuré le titre AL Central peu de temps après.

« Je ne pense pas vraiment que cela ait été une période difficile ; Je pense simplement que la saison a été longue et nous sommes juste dans l’une de ces périodes en ce moment », a déclaré Cano. « Les matchs se sont déroulés comme ça ces derniers temps, et je pense que l’équipe de l’autre côté n’a pas vraiment grand-chose à jouer en ce moment, donc ils jouent en quelque sorte en vrac, ils jouent juste du bon baseball. là, je frappe bien la balle. Ils ont juste réussi de très bons lancers ce soir.

Le rallye de Cleveland en neuvième manche a marqué la troisième avance que les Orioles n’ont pas pu conserver. Après que Baltimore ait inscrit deux points en première manche, le partant Dean Kremer a permis aux Guardians de faire de même. Il a accordé un autre point dans le deuxième et, bien qu’il ait laissé les buts chargés, il lui a fallu 56 lancers pour obtenir les six premiers retraits, ce qui a causé des problèmes au début de l’enclos des releveurs de Baltimore.

Les erreurs défensives de Santander et de Gunnar Henderson, les héros offensifs des Orioles la veille du gros coup sûr de Hicks, ont effacé une avance de 5-3 en quatrième. Après que Kremer ait ouvert le cadre avec un but sur balles, Santander a glissé sur une ligne vers le champ droit pour une erreur de deux buts, après avoir effectué un plongeon plus tôt dans le match et en avoir ajouté un glissant plus tard. Un simple avec un retrait a permis à Cleveland d’atteindre un point avant qu’un joueur au sol durement touché ne mange Henderson à l’arrêt-court pour une erreur qui a égalisé le match et mis fin à la sortie de Kremer.

« Nous avons commis beaucoup d’erreurs », a déclaré Hyde.

Tyler Wells est entré et a accordé un feu vert sacrificiel, le premier des six frappeurs consécutifs qu’il a retirés à sa première apparition dans un championnat majeur depuis fin juillet. Les trois points non mérités dans le cadre ont laissé Kremer avec six points accordés en 3 1/3 de manches. En quatre départs en septembre, Kremer n’a complété le cinquième qu’une seule fois et n’a pas encore enregistré de retrait au-delà, accordant 12 points (neuf mérités) avec un WHIP de 1,788 en 17 1/3 de manches.

« Nous sommes tous un peu fatigués », a déclaré Kremer. « C’est vers la fin de la saison, mais je dois trouver des moyens de manger plus de manches. De cette façon, nous pouvons donner un peu plus de repos à l’enclos des releveurs, et nous savions ce genre de match où nous jouions 17 de suite. Le jour de congé de lundi va certainement aider.

Les deux manches rapides de Wells, ne nécessitant que 19 lancers, ont aidé à combler le match, mais Hyde avait encore besoin de quatre releveurs supplémentaires pour passer la huitième. Les Orioles ont égalisé le match en début de septième sur le troisième coup sûr de Santander de la soirée, après avoir conduit Henderson sur un double dans le premier avant de marquer sur un terrain sauvage et de délivrer un simple avec un point pour couronner un trois. -courez en troisième. Santander et Henderson ont combiné cinq coups sûrs, quatre points et quatre points produits en tête et troisièmes dans l’ordre de Baltimore.

Frappant de pincement pour Austin Hays avec les buts chargés, Cedric Mullins a retiré sur trois lancers pour terminer en début de septième. Dans la moitié inférieure de la manche, Danny Coulombe, qui a encaissé la défaite lors de la finale de mercredi avec les Astros de Houston, a permis à deux des trois frappeurs qu’il a affrontés d’atteindre la base, Brennan fournissant un simple feu vert à Jorge López.

Les Orioles avaient remporté 24 de leurs 25 derniers matchs en marquant au moins quatre points.

« C’est parfois le baseball : vous en gagnez, vous en perdez », a déclaré Cano. « Comme la série de Tampa, nous avons perdu les deux premiers, et nous sommes revenus les deux suivants et avons gagné ces matchs, donc ça va parfois être du baseball, mais j’ai confiance à 100% que nous serons capables de très bien jouer le reste. du chemin et remporter la division.

Orioles chez les Gardiens

Samedi, 18h10

LA TÉLÉ: MASN2

Radio: 97,9 FM, 101,5 FM, 1090 AM

