Le rallye boursier mondial pourrait être sur le point de rencontrer la réalité de la récession

Des commerçants spécialisés travaillent à l’intérieur d’un poste sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 10 novembre 2022.

“Les actions ont bondi à plusieurs reprises cette année dans l’espoir que la Fed se rapproche de l’arrêt du cycle de hausse le plus rapide depuis les années 1980, laissant l’économie profiter d’un atterrissage en douceur qui évite la récession”, ont déclaré Jean Boivin, directeur du BlackRock Investment Institute, et son équipe.

Bien que la flambée des actions suggère que les marchés réaffirment les espoirs d’un atterrissage en douceur de la Fed, les meilleurs stratèges de BlackRock n’étaient pas d’accord et restent sous-pondérés sur les actions des marchés développés.

Plusieurs analystes ont fait écho à ce sentiment ces derniers jours. Roche noire L’Investment Institute a déclaré lundi dans une note que les contraintes de main-d’œuvre à l’origine de la croissance des salaires et de l’inflation sous-jacente pourraient être plus persistantes que ce que le marché évalue.

Cependant, le gouverneur de la Fed, Chris Waller, a déclaré lundi que les marchés avaient surestimé l’importance d’un seul point de données et que la banque centrale américaine avait encore “du chemin à parcourir” en matière de hausse des taux d’intérêt.

Les marchés ont été soutenus la semaine dernière après que l’inflation américaine soit inférieure aux attentes pour octobre, incitant les investisseurs à parier que les décideurs de la Réserve fédérale devraient bientôt ralentir ou arrêter les mesures de resserrement de la politique monétaire qu’ils ont déployées pour tenter de faire baisser l’inflation. La S&P 500 a enregistré son plus grand gain en une seule journée depuis le rebond du rebond de la pandémie au début de 2020.

“Nous pensons que ces espoirs seront à nouveau anéantis alors que la Fed poursuivra un resserrement excessif de sa politique. Avec le S&P 500 qui a bondi de 13% par rapport à son plus bas d’octobre, les actions sont encore plus éloignées des prix de la récession – et des révisions à la baisse des bénéfices – que nous voyons à l’avenir.”

Au cœur des surprises à la baisse attendues par BlackRock se trouvent les révisions à la baisse des bénéfices. Alors que le consensus s’attend à ce que la croissance des bénéfices passe de 10 % au début de 2022 à un peu plus de 4 % en 2023, le plus grand gestionnaire de placements au monde s’attend à une croissance nulle, notant que la croissance annuelle des bénéfices au troisième trimestre serait déjà en territoire négatif sans les énormes aubaines vu dans le secteur de l’énergie.

“Nous devons voir les actions chuter davantage, ou plus de bonnes nouvelles de ralentissement de l’inflation, pour devenir positives pour les actions”, a déclaré l’équipe de Boivin.

Ces sentiments ont été repris mercredi par Dan Avigad, partenaire et gestionnaire de portefeuille chez Lansdowne Partners, qui a déclaré à CNBC lors de la Sohn London Investment Conference que, alors que les banques centrales cherchent à supprimer la demande afin de maîtriser l’inflation, les marges bénéficiaires des entreprises devront également se comprimer de leurs “niveaux très élevés” actuels.

“Nous sommes toujours environ 20% au-dessus de la tendance à long terme en termes de bénéfices, si nous regardons les tendances depuis des décennies, et il me semble donc tout à fait probable que les trajectoires de bénéfices soient surestimées pour le marché boursier au sens large, peut-être par jusqu’à 15-20 % », a déclaré Avigad.