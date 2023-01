Le rallye Bitcoin 2023 prend de l’ampleur alors que la crypto-monnaie dépasse 23 000 $

Bitcoin a encore augmenté au cours du week-end, alors que les commerçants ont pris la nouvelle d’une autre faillite de crypto dans leur foulée et ont placé des paris sur un “pivot” de la Réserve fédérale pour réduire les taux d’intérêt.

Le prix du jeton n ° 1 a brièvement dépassé 23 000 $ pour la première fois depuis le 19 août 2022, selon les données de CoinGecko. Il a depuis légèrement diminué pour atteindre 22 859,20 $. Le saut fait grimper le bitcoin de près de 39% depuis début janvier.

Ether, la deuxième plus grande pièce numérique, a atteint 1 664,78 $ samedi – la première fois qu’il a dépassé 1 600 $ depuis le 7 novembre 2022. À 6 h 40 HE, l’éther valait 1 639,30 $ chacun.

Bitcoin a démarré 2023 sur une note positive, les investisseurs espérant un renversement du resserrement monétaire qui a effrayé les acteurs du marché l’année dernière.

La Fed et d’autres banques centrales ont commencé à réduire les taux d’intérêt en 2022, choquant les détenteurs de classes d’actifs à risque, comme les actions et les jetons numériques. Les actions technologiques cotées en bourse et les start-up privées soutenues par du capital-risque ont notamment été battues, les investisseurs recherchant une protection dans des actifs perçus comme plus sûrs, tels que les liquidités et les obligations.

Alors que l’inflation montre désormais des signes de ralentissement aux États-Unis, certains acteurs du marché espèrent que les banques centrales commenceront à ralentir le rythme des hausses de taux, voire à réduire considérablement les taux. Les économistes ont précédemment déclaré à CNBC qu’ils prévoyaient qu’une baisse des taux de la Fed pourrait se produire dès cette année.

“Le resserrement de la Fed semble être plus léger et l’inflation moins risquée”, a déclaré Charles Hayter, PDG du site de données cryptographiques CryptoCompare, dans des commentaires envoyés par courrier électronique à CNBC. “Il y a de l’espoir qu’il y aura plus de prudence dans les hausses de taux à l’échelle mondiale.”

La Fed est susceptible de maintenir des taux d’intérêt élevés pour le moment. Cependant, certains responsables de la banque ont récemment appelé à une réduction de l’ampleur des hausses de taux trimestrielles, se méfiant d’un ralentissement de l’activité économique.

Selon Vijay Ayyar, vice-président du développement de l’entreprise et international chez Luno, la première monnaie numérique au monde, le bitcoin, “a de plus en plus l’air d’avoir mis dans son fond”.

Les vendeurs à découvert de Bitcoin ont été pressés par des hausses soudaines des prix, selon Ayyar. La vente à découvert est une stratégie d’investissement par laquelle les traders empruntent un actif puis le revendent dans l’espoir qu’il se dépréciera.

L’effacement de ces positions courtes déclenché par la hausse du prix du bitcoin a ajouté “de l’huile sur le feu”, a déclaré Ayyar, alors que les vendeurs à découvert sont obligés de couvrir leurs paris en rachetant le bitcoin emprunté pour les fermer.