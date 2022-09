Le ralentissement économique est une opportunité de conquérir des parts de marché

Signet Jewelers peut continuer à accroître sa part de marché alors même que l’économie américaine ralentit et que l’inflation pèse sur les consommateurs, a déclaré jeudi à CNBC la PDG Gina Drosos.

Les commentaires dans une interview “Mad Money” sont venus après que Signet ait annoncé les résultats du deuxième trimestre plus tôt dans la journée. Alors que le bénéfice par action a dépassé les estimations et que les revenus ont répondu aux attentes, les ventes des magasins comparables de la société ont chuté de 8,2 % d’une année sur l’autre. Wall Street s’attendait à une baisse de 5,3%, ce qui pourrait avoir contribué à la chute de 12% du titre jeudi.

Cependant, Drosos a maintenu une perspective optimiste pour la société mère de Zales et Kay Jewelers, suggérant que les vents contraires à court terme liés à l’inflation ne changent pas l’histoire à long terme.

“Nous avons eu … une croissance significative de notre part l’année dernière. La conjoncture économique difficile est une autre opportunité pour nous d’augmenter notre part de marché, d’où notre acquisition de Blue Nile et notre investissement continu dans l’entreprise”, a déclaré Drosos, expliquant que Signet s’est concentré sur l’utilisation son échelle et se penchant sur des produits comme les diamants créés en laboratoire pour attirer les clients à la recherche de valeur.

Signet a annoncé début août qu’il rachetait la marque de bijoux en ligne Blue Nile. Alors que Signet a déjà investi dans ses offres en ligne, Drosos a déclaré jeudi que l’ajout de Blue Nile au giron aidera Signet à atteindre de nouveaux coins du marché.

“Cela nous donne une nouvelle cohorte de consommateurs”, a déclaré le PDG. “Les clients de Blue Nile sont plus jeunes, plus aisés, plus diversifiés que nous n’en avons dans le reste de notre portefeuille, donc une excellente opportunité là-bas.”