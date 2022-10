Le ralentissement du marché du logement se poursuit avec des ventes et des prix moyens bien inférieurs à ceux de l’année dernière

De nouveaux chiffres de l’Association canadienne de l’immeuble confirment ce que les acheteurs, les vendeurs et les propriétaires savent depuis un certain temps : le marché de l’habitation est en pleine effervescence.

Le groupe qui représente plus de 155 000 agents immobiliers à travers le pays a déclaré vendredi dans un communiqué que les ventes de septembre avaient diminué de plus de 30% par rapport à la même période il y a un an.

Les prix sont également en baisse sur une base annuelle, le prix de vente moyen d’une maison répertoriée sur le système MLS s’élevant à 640 479 $. C’est une baisse de 6,6 % par rapport à il y a un an et de plus de 21 % par rapport au sommet historique de 816 720 $ atteint en février.

C’était avant que la Banque du Canada ne lance sa campagne agressive de hausses de taux pour freiner l’inflation galopante. La banque centrale a augmenté son taux directeur de plus de trois points de pourcentage au cours des six derniers mois, poussant les taux des prêts à taux variable au-dessus de cinq, voire six pour cent.

Cela a versé de l’eau froide sur le marché du logement autrefois brûlant.

“La chose importante à retenir est que nous sommes toujours au milieu d’une période d’ajustement rapide, avec des acheteurs et des vendeurs essayant de se sentir mutuellement alors que beaucoup de gens ont dû remettre leurs plans de recherche de maison à la planche à dessin, “, a déclaré l’économiste en chef de CREA, Shaun Cathcart, dans un communiqué.

“En tant que tels, les marchés de la revente pourraient rester calmes pendant un certain temps encore, le revers de la médaille étant encore plus de pression sur les marchés locatifs.”

Le marché de la location est chaud

C’est le cas dans de nombreux marchés à travers le pays, y compris Brampton, en Ontario, où l’agent immobilier Shaun Ghulam a déclaré avoir remarqué une dichotomie intéressante : le marché de la propriété s’est refroidi, mais la concurrence pour les locations est brûlante.

“Les prix de location sont ridicules maintenant”, a-t-il déclaré dans une interview. “Si c’est 3 000 $ par mois, les gens arrivent à 3 500 $.”

Earl Hypolite et Naomi Zitt-James louent un appartement à Toronto, mais ils disent qu’ils se préparent à acheter et qu’ils achèteront très probablement un réparateur quelque part à l’extérieur du centre-ville. (Darek Zdzienicki/CBC)

Cette incertitude sur le marché locatif est l’une des raisons pour lesquelles Earl Hypolite et Naomi Zitt-James disent qu’ils cherchent à acheter leur propre maison, le plus tôt possible. Le couple loue un appartement au centre-ville de Toronto, mais avec un bébé de sept mois et un gros chien, ils sentent qu’il est temps de sauter le pas.

“Quand nous n’étions que deux, je pense que c’était vraiment attrayant”, a déclaré Zitt-James à propos de la location.

“Mais maintenant, avoir cette somme d’argent … aller dans la location au lieu de rembourser quelque chose que nous possédons, c’est un peu moins attrayant que lorsque nous avons emménagé pour la première fois.”

Bien qu’ils n’aient pas de plans d’achat imminents, ils ont recherché des propriétés en dehors de la ville, où les prix ont beaucoup baissé.

“Je me sens beaucoup mieux maintenant que je sais que les prix ont un peu baissé”, a déclaré Zitt-James. “Je me sens juste un peu triste pour ces gens qui sont entrés et ont obtenu ces maisons pour les faire tomber.”

L’agent immobilier Ghulam a déclaré que les prix de vente avaient considérablement diminué à Brampton depuis le printemps. Les vendeurs demandent toujours des prix qu’ils auraient pu obtenir il y a six mois, et lorsqu’ils ne reçoivent aucune offre, ils retirent leur maison de la liste et réessayent à un prix inférieur, dans l’espoir de déclencher une guerre d’enchères qui se produit rarement.

“Vérifiez combien de fois la propriété a été répertoriée”, a déclaré Ghulam. “S’il a été répertorié quatre ou cinq fois, vous savez que le vendeur n’est pas sérieux à vendre et qu’il ne fait que jouer.”

Une maison à vendre dans le quartier Beaches de Toronto est illustrée. Le prix de vente moyen d’une maison canadienne a diminué de près de 200 000 $ depuis février, lorsque cette maison était à vendre. (Evan Mitsui/CBC)

Il en résulte un écart important entre les attentes des vendeurs et celles des acheteurs. “Les vendeurs attendent, ils attendent de voir où vont les taux d’intérêt”, a-t-il déclaré. “Les acheteurs sont un peu hésitants car ils veulent attendre que les prix baissent davantage.”

L’économiste de la Banque TD, James Orlando, affirme que les chiffres montrent clairement que les récentes hausses de taux ont pris beaucoup d’élan sur le marché, effrayant les acheteurs mais aussi les vendeurs potentiels.

“Les inscriptions ont chuté pour le troisième mois consécutif, ce qui indique qu’un ralentissement de l’économie et des taux d’intérêt plus élevés n’ont pas encore forcé une augmentation significative de l’offre”, a-t-il déclaré à propos des chiffres. “En fait, les conditions de prix faibles maintiennent les vendeurs potentiels sur la touche.”