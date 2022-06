Le ralentissement du marché du logement se manifeste dans les données sur les expéditions en provenance de Chine

Les réductions des dépenses du consommateur ont déjà entraîné une diminution des commandes de fabrication chinoises par les importateurs américains, de 20 à 30 %, comme l’a récemment rapporté CNBC, et des données plus récentes des expéditeurs américains montrent que le ralentissement du marché du logement se manifeste désormais dans la chaîne d’approvisionnement asiatique. les données aussi. “Nous constatons l’impact et le ralentissement des appareils électroménagers, des appareils électroménagers (articles comme les lave-vaisselle) et des produits de bricolage”, a déclaré Akhil Nair, vice-président senior des produits pour l’Asie-Pacifique chez Seko Logistics. “Nous avons constaté un ralentissement majeur du meuble et de la décoration intérieure, en particulier en Chine et au Vietnam, car les importateurs ont de gros stocks.” L’inflation a entraîné une baisse record de la confiance des consommateurs, mais le marché du logement est resté solide jusqu’à ce que la position plus récente de la Fed entraîne la plus forte hausse hebdomadaire des taux hypothécaires depuis les années 1980. “Nous avons constaté une réduction immédiate des matériaux de construction de maisons tels que le bois”, a déclaré Spencer Shute, consultant principal de la chaîne d’approvisionnement et de la société d’approvisionnement Proxima. “Cela ne devrait pas surprendre étant donné les chiffres des ventes et de la construction de maisons neuves.” Pris ensemble, les données récentes sur les commandes manufacturières et les données sur les commandes liées au logement montrent comment l’examen minutieux des dépenses par le consommateur américain continuera de peser sur la situation de la chaîne d’approvisionnement et la planification des stocks.

Les catégories de marchandises générales et les commandes ont reculé depuis mars, par expéditeur, en raison des stocks excédentaires. Les principaux détaillants, dont Walmart et Target, ont surpris le marché en mai lorsqu’ils ont signalé des niveaux de stocks énormes. Les baisses de commandes ne sont pas généralisées, selon les dernières données. “Pour d’autres secteurs comme les vêtements, les articles de sport et le commerce électronique, nous constatons toujours une forte demande”, a déclaré Nair. “Les principaux vêtements et chaussures n’ont pas encore montré de déclin majeur ou de report de commandes à ma connaissance”, a-t-il ajouté. L’American Apparel & Footwear Association (AAFA) a déclaré à CNBC qu’elle continuait de voir une forte demande de vêtements et de chaussures. “Le shopping expérientiel se matérialise dans notre industrie de deux manières”, a déclaré Steve Lamar, PDG de l’AAFA. “Premièrement, alors que les consommateurs cherchent à s’équiper pour des expériences, ils ont besoin des bons vêtements, chaussures et équipements. Deuxièmement, le shopping lui-même – en parcourant les magasins et les points de vente pour les tenues d’été, les vêtements et les chaussures pour enfants de la rentrée scolaire, ou le nouveau retour- styles de travail ; toucher des matériaux ; et essayer et acheter vos vêtements préférés – reste une expérience.” Lamar a ajouté que la menace de prix constamment élevés reste une préoccupation majeure pour les détaillants.

Congestion des ports américains

La congestion dans les ports américains et européens et la baisse des commandes de fabrication américaines en Chine mettent en évidence la carte thermique de la chaîne d’approvisionnement CNBC de cette semaine. Les ports du pays continuent de gérer des importations record et, alors que Shanghai rouvre lentement, cette haute saison devrait être forte malgré les craintes d’inflation. La raison en est que ces commandes ont été passées par des détaillants américains il y a des mois. L’augmentation du nombre de navires non réguliers et réguliers arrivant dans les ports de la côte Est et du Golfe crée une congestion dans les arrivées de navires. Pour l’instant, le déchargement et le chargement des porte-conteneurs dans ces ports se déroulent sans heurts.

Les ports de la côte ouest, cependant, sont toujours en proie à des retards ferroviaires et à des châssis utilisés comme entrepôts de fortune contenant des conteneurs chargés. Le volume élevé de conteneurs arrivant dans tous les ports américains se poursuivra à mesure que la haute saison se poursuivra. “Nous nous attendons à de fortes importations pendant les mois d’été alors que les détaillants finissent d’apporter des marchandises pour la rentrée scolaire et commencent à apporter des marchandises de vacances”, a déclaré Jon Gold, vice-président, chaîne d’approvisionnement et politique douanière de la National Retail Federation. “Les détaillants tiennent compte des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et planifient en conséquence pour répondre à la forte demande des consommateurs, malgré les préoccupations persistantes concernant l’inflation.”

Grève syndicale allemande

Les négociations entre le syndicat allemand ver.di et l’Association centrale des entreprises portuaires allemandes (ZDS) se poursuivent après une deuxième grève d’avertissement la semaine dernière. Cette grève a duré 24 heures, alors que la première grève était d’un quart de travail. L’impact de la grève d’une journée a touché presque tous les ports de la mer du Nord allemande. Des sources ont déclaré à CNBC qu’une offre avait été présentée par ZDS au syndicat avec une offre finale d’augmentation de salaire pouvant atteindre 11% en 18 mois. Des sources espèrent une procédure de conciliation dans laquelle des politiciens ou une personne neutre interviendraient. Les retards créés par la dernière grève d’avertissement ont ajouté à la congestion des navires. Les porte-conteneurs sont actuellement retardés de plusieurs semaines dans certains ports allemands.

