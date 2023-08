Le ralentissement des véhicules électriques en Chine freine la « prochaine activité d’un milliard de dollars » de Nvidia

Au cours du trimestre clos le 30 juillet, le chiffre d’affaires du secteur automobile a chuté de 15 % par rapport au trimestre précédent, soit la première baisse séquentielle depuis plus d’un an.

Bien qu’il ne représente encore qu’une fraction de l’activité du fabricant de puces, le chiffre d’affaires du secteur automobile a augmenté rapidement, passant d’un peu plus de 100 millions de dollars il y a deux ans à un trimestre.

Les acteurs locaux du VE tels que BYD et Xpeng Les constructeurs automobiles créent une concurrence féroce pour les constructeurs automobiles traditionnels, en partie en mettant en avant les caractéristiques technologiques.

La Chine est le plus grand marché automobile du monde. Au cours des dernières années, le pays est devenu un moteur de la poussée mondiale vers les voitures électriques.

Jeudi, l’ancien responsable de la conduite autonome de Xpeng, Xinzhou Wu, a déclaré qu’il commençait vendredi un nouvel emploi chez Nvidia. C’est ce que révèle la déclaration de Wu sur les réseaux sociaux, qui comprenait une rediffusion d’une photo de lui avec le PDG de Xpeng, He Xiaopeng, et Huang de Nvidia.

Nio , qui vend des voitures électriques haut de gamme, devrait publier ses résultats trimestriels mardi. Plus tôt ce mois-ci, Xpeng a enregistré une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre.

Wang de Counterpoint a souligné que les produits de Nvidia sont concentrés dans le segment automobile haut de gamme. « Sur le marché du milieu de gamme, NVIDIA est toujours confronté à la concurrence d’autres fournisseurs, tels que Horizon Robotics, Mobileye et certaines startups », a-t-il déclaré.

Nvidia s’est lancé relativement récemment dans le secteur automobile.

Dans un rapport annuel publié fin février 2022, l’entreprise affirmait avoir prévu des projets automobiles d’une valeur de 11 milliards de dollars au cours des six prochaines années.

Un an plus tard, Nvidia a déclaré dans son rapport annuel que le portefeuille de projets automobiles valait désormais 14 milliards de dollars sur les six prochaines années.