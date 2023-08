Le ralentissement de l’économie chinoise pourrait faire pression sur le dirigeant Xi Jinping

Commentez cette histoire Commentaire

Pour une génération de Chinois qui ont grandi en ne connaissant que les périodes de boom, 2023 s’avère un peu décevante. Oui, il y a un soulagement à sortir des contrôles sur les coronavirus, mais le L’économie chinoise ne se lance pas dans une reprise post-pandémique. Au lieu de cela, les maisons ne sont pas vendues, les familles ne dépensent pas et les jeunes diplômés ne peuvent pas – ou ne veulent pas – trouver d’emploi.

« L’optimisme n’est pas vraiment approprié si vous êtes une personne réaliste, et la plupart des gens sont plutôt réalistes », a déclaré Yang Aha, une diplômée en comptabilité de 24 ans qui vit avec ses parents à Guangzhou depuis des mois alors qu’elle cherche un emploi. travail. « Tout le monde essaie juste de se débrouiller. »

Le gouvernement chinois s’attend à une croissance économique de 5 % cette année – soit seulement la moitié du taux enregistré en 2008, lorsque Xi Jinping est devenu vice-président – ​​mais les économistes préviennent que l’objectif semble irréalisable en raison de l’effondrement imminent du marché immobilier et de la crise de la dette des gouvernements locaux. .

Alors que la croissance devrait encore ralentir au cours de la décennie à venir, il sera difficile pour la Chine de dépasser le produit intérieur brut des États-Unis ou d’atteindre son objectif de doubler d’ici 2035.

Même si Xi n’est pas au pouvoir à ce moment-là, il aura alors 81 ans, mais pourrait théoriquement servir à vie. — Il sera encore difficile pour Xi de tenir ses promesses plus immédiates d’assurer une « prospérité commune », son slogan pour réduire les inégalités en partageant équitablement la nouvelle richesse de la Chine dans la société.

Déjà, le ralentissement économique met à mal la faible entente implicite avec le peuple chinois ordinaire qui a permis au Parti communiste de rester au pouvoir tout au long des décennies d’ouverture économique : acceptez le régime du Parti communiste sans protester, et nous vous offrirons un avenir meilleur, ainsi qu’au pays.

La légitimité du Parti communiste chinois repose toujours en grande partie sur le sentiment que les Chinois ordinaires ont le sentiment que leur vie s’améliore, et Xi le sait, a déclaré Ling Chen, professeur adjoint à l’École des hautes études internationales de l’Université Johns Hopkins.

« Jusqu’à présent, personne ne peut le défier politiquement. Mais la performance économique est toujours au cœur même de la légitimité du régime et cela affecte sa capacité à gouverner le pays », a déclaré Chen.

Aujourd’hui, Xi a remplacé les promesses de richesse matérielle par des exigences de loyauté politique, et a dit aux jeunes de se résigner et de « manger de l’amertume » pour le bien de la nation.

L’avantage d’être un leader autoritaire est qu’il y a peu de personnes en désaccord. Une décennie d’intenses campagnes visant à inculquer la discipline et à évincer les fonctionnaires corrompus ou déloyaux signifie qu’il n’y a pas de challengers évidents pour Xi, ni même d’opposants évidents dans le système.

Le problème, cependant, c’est que la responsabilité incombe à Xi.

« L’économie se trouve actuellement dans une situation difficile », a déclaré Randal Phillips, ancien chef de station de la CIA à Pékin, qui dirige désormais HFBB Associates, un cabinet de conseil stratégique axé sur la Chine. Il a estimé que l’état était dans le pire état depuis 35 ans.

« C’est politiquement le talon d’Achille de Xi », a déclaré Phillips, car Xi porte la responsabilité ultime de la situation économique difficile de la Chine – et de la recherche d’une solution.

Parce qu’il a accumulé un pouvoir personnel considérable et qu’il a doté les échelons supérieurs du Parti communiste chinois de lieutenants loyaux, Xi porte une plus grande responsabilité personnelle que ses prédécesseurs lorsque les choses tournent mal. Bien que le Premier ministre Li Qiang soit techniquement en charge de l’économie, il a été nommé à ce poste parce qu’il est proche de Xi.

La quête de Xi Jinping pour un contrôle total de la Chine ne fait que commencer

S’il ne parvient pas à sortir la Chine de cette situation et à éviter la stagnation à laquelle de nombreuses économies émergentes sont confrontées lorsqu’elles manquent de main-d’œuvre bon marché, cela pourrait miner la crédibilité de Xi en tant que gardien dur mais efficace de l’essor de la Chine.

S’il est peu probable qu’une fin plus précoce que prévu du miracle économique chinois ébranle l’emprise de fer de Xi sur le pouvoir, de proches observateurs de la politique chinoise affirment qu’une perte de confiance dans l’avenir de la Chine pourrait se transformer en une forme de résistance silencieuse.

Le découragement général parmi les jeunes Chinois paralyse déjà l’économie.

Un grand nombre de personnes ont cessé de fonctionner. Les chiffres du chômage des jeunes ont atteint un record de 21,3 pour cent en juin avant que le gouvernement ne suspende les publications mensuelles, citant une révision de la méthodologie d’enquête. Certains économistes pensent que le chiffre réel pourrait être plus proche de 50 pour cent.

Même s’ils ne sont pas criés dans la rue, ce mouvement de protestation passif a ses propres slogans.

Les récents diplômés parlent de « rester à plat » en faisant le moins de travail possible pour s’en sortir. Ils deviennent des « enfants à plein temps » qui vivent à la maison avec leurs parents. Répondre à l’appel de Xi à travailler dur pour le bien de la nation est une recette pour « l’involution », ce qui signifie que vous devrez déployer beaucoup d’efforts mais vous retrouverez sans rien en tirer.

Signe à quel point de nombreux jeunes se sentent sombres face à l’avenir, le taux de natalité en Chine a chuté à un niveau record et la population diminue.

Le nouveau défi du travail en Chine : trop de travailleurs, pas assez d’emplois.

Xi ne dispose cependant pas des outils nécessaires pour faire face à la crise économique actuelle, comme son parti l’a fait auparavant. Dans le passé, lorsque le ralentissement économique se profilait, la réponse consistait à stimuler massivement la construction immobilière et d’infrastructures alimentée par l’endettement.

Cette approche a sorti l’économie chinoise de la crise financière mondiale de 2008. Cela a également donné aux dirigeants du Parti communiste un nouveau sentiment de confiance dans le fait que les États-Unis et leur libéralisme de marché étaient brisés et que le modèle de développement dirigé par l’État de Pékin fonctionnait.

Xi est allé plus loin en exprimant régulièrement sa conviction que « l’Est s’élève alors que l’Ouest décline » et en accusant les États-Unis d’être la plus grande source de « chaos » dans l’économie mondiale.

Mais ces politiques qui semblaient efficaces en 2008 reviennent désormais hanter la Chine. Selon les analystes, la crise de liquidités à laquelle sont confrontés les gouvernements locaux et les promoteurs immobiliers est le résultat direct du surinvestissement. Revenir à l’ancienne approche pourrait atténuer la pression immédiate et risquer une spirale d’endettement et une crise ultérieure encore plus grave.

De plus, les entreprises étrangères ne sont plus aussi optimistes à l’égard de la Chine. Les investissements directs sont tombés à un niveau record au dernier trimestre, signe de profondes inquiétudes concernant les vents contraires économiques et la politique politiquement motivée de Xi.

Les dirigeants soulignent les récentes mesures prises par les autorités chinoises qui les ont amenés à ne pas se sentir les bienvenus.

Des descentes de police dans des cabinets de conseil internationaux ont été programmées pour coïncider avec une loi élargie sur la sécurité nationale. Des perturbations imprévisibles dues aux confinements liés au coronavirus qui se sont poursuivis bien après que le reste du monde ait quitté la planète. Des mesures de répression réglementaires soudaines contre des secteurs en croissance comme les paiements mobiles ou les cours particuliers ont anéanti plus de mille milliards de dollars de valeur marchande des entreprises technologiques.

« Xi Jinping n’est pas à l’origine de tous les problèmes économiques actuels », a déclaré Zongyuan Zoe Liu, chargée d’études sur la Chine au Council on Foreign Relations. « Mais le moment où toutes ces crises se manifestent simultanément sur tant de questions différentes, l’explication en est vraiment politique et géopolitique. »

Xi a clairement indiqué que le contrôle du Parti communiste et la sécurité nationale devraient être une priorité autant – voire parfois plus – que la croissance de l’économie.

Il semble désormais à la recherche d’une solution économique réponse qui évite des risques financiers supplémentaires. La réponse politique a jusqu’à présent été tiède, même si la banque centrale chinoise a reconnu que la reprise économique s’avérait « tortueuse ».

La répression de Xi Jinping sur tout est en train de remodeler la société chinoise.

Cela est particulièrement vrai pour l’immobilier, qui représente environ un quart de la croissance économique et les deux tiers de l’épargne des ménages.

« Le problème est qu’ils savent que c’est dangereux, mais ils ne peuvent pas continuer à faire monter les prix », a déclaré Chen de Johns Hopkins. « Maintenant que la bulle commence à éclater, plus ils essaient de persuader les gens d’acheter des maisons, plus les gens réalisent que la situation est grave. »

Les économistes libéraux chinois ont recommandé que la Chine envisage des transferts directs en espèces pour stimuler les dépenses et la confiance. Mais les analystes affirment que cette idée de se tourner vers la consommation va à l’encontre de la vision idéale de Xi d’une économie dominée par l’État et construite autour d’une industrie de pointe.

Li, le Premier ministre chinois, s’est concentré sur l’introduction de nouvelles mesures de soutien aux entreprises. Mais de nombreux entrepreneurs privés de premier plan restent prudents.

« La question », a déclaré Phillips, « est de savoir combien de briques peuvent être retirées de la structure avant qu’elle ne devienne instable ? »