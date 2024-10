Le ralentissement de la croissance de l’espérance de vie signifie que peu de personnes vivront jusqu’à 100 ans

Peu de gens fêtent leur 100e anniversaire Cométaire/Getty Images/iStockphoto

Vivrez-vous jusqu’à 100 ans ? Pour l’individu moyen, la réponse est probablement non, car la croissance de l’espérance de vie ralentit dans les pays les plus riches, malgré les progrès en matière de soins de santé et de conditions de vie. Cela suggère qu’il pourrait y avoir une limite biologique à l’âge auquel nous pouvons atteindre, même si certains chercheurs pensent que de nouveaux progrès sont possibles.

Le ralentissement actuel contraste nettement avec celui du 20ème siècle, au cours duquel l’espérance de vie moyenne à la naissance a augmenté dans les régions les plus riches de trois ans par décennie, dans une période de ce que les chercheurs appellent une prolongation radicale de la vie. Alors que les personnes nées au milieu des années 1800 pouvaient espérer vivre entre 20 et 50 ans, dans les années 1990, l’espérance de vie était de 50 à 70 ans.

En extrapolant cette tendance, certains commençaient à l’époque à prédire que les nouveau-nés du XXIe siècle vivraient régulièrement au-delà de 100 ans, mais maintenant que nous avons atteint ce point, il semble que c’était trop optimiste.

S. Jay Olshansky à l’Université de l’Illinois à Chicago et ses collègues ont analysé les données de mortalité des années 1990 à 2019 dans neuf pays riches, dont les États-Unis, l’Australie et la Corée du Sud, ainsi qu’à Hong Kong. La date limite de 2019 visait à éviter tout effet de la pandémie de covid-19. L’équipe a constaté que l’espérance de vie moyenne à la naissance avait augmenté en moyenne de 6,5 ans au cours de la période d’étude. Aux États-Unis, il a atteint 78,8 en 2019, à Hong Kong il était 85 ans.

Mais le taux d’augmentation a ralenti dans la plupart des pays entre 2010 et 2019, par rapport aux deux décennies précédentes. Les États-Unis ont connu le pire, peut-être à cause de la crise actuelle des opioïdes, explique Olshansky. En revanche, Hong Kong est le seul endroit où l’espérance de vie a augmenté depuis 2010, mais les causes de cette augmentation ne sont pas claires, dit-il. Cela pourrait être dû au fait que les gens ont un meilleur accès aux soins de santé qu’ailleurs, dit-il.

Sur la base des tendances passées, les chercheurs prédisent que l’espérance de vie moyenne à la naissance ne dépassera jamais 84 ans pour les hommes et 90 ans pour les femmes. Ils estiment également que seule une minorité de nouveau-nés vivront aujourd’hui jusqu’à 100 ans.

Le récent ralentissement pourrait être dû au fait que les plus grands progrès en matière d’amélioration de notre environnement et de soins de santé ont déjà été réalisés dans les années 1900 et que les humains atteignent une limite biologique au vieillissement, explique Olshansky. Jan Vijg du Albert Einstein College of Medicine de New York, pense la même chose. « Il existe une sorte de limite biologique qui nous empêche de vieillir », dit-il.

Mais Gerry McCartney de l’Université de Glasgow, au Royaume-Uni, affirme que le ralentissement de la croissance au cours de la dernière décennie pourrait être dû en grande partie aux politiques mises en œuvre dans de nombreux pays analysés, qui ont conduit à des réductions des prestations sociales et des services de santé et à une augmentation de la pauvreté. Sans cela, l’augmentation de l’espérance de vie n’aurait peut-être pas ralenti ; avec des politiques appropriées, l’espérance de vie pourrait continuer à augmenter, dit-il.

En fait, Michel Rose de l’Université de Californie à Irvine, pense qu’il n’y a pas de limite à la durée de vie des humains. Avec un investissement adéquat dans la recherche anti-âge, nous pourrions à nouveau assister à une prolongation radicale de la vie au cours de ce siècle, du moins dans les pays les plus riches, dit-il.

Même avec le récent ralentissement, Olshansky estime qu’il est positif que l’espérance de vie continue d’augmenter. « Nous devrions bien sûr célébrer le fait que nous pouvons vivre aussi longtemps », dit-il.